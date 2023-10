Dois brasileiros foram mortos pelo Hamas em Israel; ainda há desaparecidos

A família confirmou nesta terça-feira, 10, a morte da brasileira Bruna Valeanu, 24, desaparecida desde sábado, 7, quando foi a uma rave próxima à Faixa de Gaza. É a segunda vítima brasileira do conflito.



Mais cedo o Itamaraty confirmou a morte do gaúcho Ranani Glazer, que estava na mesma festa. Eles estavam entre os 260 mortos pelo grupo extremista Hamas quie invadiu a rave brasileira Universo Paralello no sul de Israel.



Bruna Valeanu nasceu no Rio de Janeiro e morava em Petah Tikva. Ela estava cursando faculdade de comunicação e artes desde o ano passado.



Ranani Glazer nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vivia em Tel Aviv, Israel, há cerca de sete anos. Outros dois brasileiros, Rafaela Treistman, namorada de Ranani, e Rafael Zimerman, também estavam na festa e foram resgatados.



Ainda há desaparecidos. O Itamaraty não divulga o nome dos desaparecidos, mas a mãe de Karla Stelzer, Regina Stelzer, confirmou nas redes sociais o desaparecimento da filha, e disse que ela estava acompanhada do namorado, o israelense Gabriel Azulay, que também está desaparecido.







A guerra entre Israel e Hamas chegou ao 4º dia com mais de 1.800 mortos. O governo israelense intensificou os ataques à Faixa de Gaza e disse ter retomado regiões no sul do país que haviam sido atacadas pelo grupo extremista.



Além dos bombardeios, Israel bloqueia a chegada de água, comida e luz ao território palestino, que tem mais de 2 milhões de habitantes. A ONU estima que mais de 200 mil pessoas já tenham sido forçadas a deixar suas casas. O Hamas afirma ter mais de cem reféns israelenses. Os extremistas ameaçam matar os civis caso os ataques ao território continuem.







A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou em Tel Aviv, em Israel, às 9h41 desta terça-feira (10) em um esforço para repatriar brasileiros que manifestaram interesse em retornar ao Brasil após os ataques.



Segundo a CNN, o voo partiu de Roma e a decolagem de volta ao Brasil deve por volta das 12h e o avião e seguirá diretamente para Brasília. O pouso no Brasil está programado para 1h (horário de Brasília) da quarta-feira (11).



A segunda aeronave KC-30 decolou de Brasília na segunda-feira (9) às 16h20 (horário de Brasília) – levando também cinco médicos, dois enfermeiros e um psicólogo – para auxiliar no resgate em Israel, em ação batizada de Operação Voltando em Paz.



Cerca de 2.200 pessoas haviam sinalizado interesse pelo resgate, a maioria dos quais turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém, segundo o ministério.



Fontes do governo afirmam que, nesse número, há 25 brasileiros que estão em Gaza. Como as fronteiras estão fechadas, o governo brasileiro está em contato com a embaixada no Cairo, capital do Egito, para tentar a retirada do grupo que está em Gaza pelo país.



Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e 6 mil na Palestina, segundo estimativas do Itamaraty, sendo que a maioria está fora da área de conflito.