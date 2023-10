Brasil firma acordo para ampliar voos internacionais e atrair turistas

O Governo brasileiro firmou um acordo de cooperação técnica com a Aeroportos do Brasil (ABR) com o intuito de atrair um maior número de viajantes estrangeiros para o país, expandir as rotas e voos do mercado internacional e elevar a percepção positiva do Brasil como destino turístico.

O ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, enfatizou a importância de medidas estratégicas para promover o interesse dos turistas estrangeiros em visitar o Brasil. “A sintonia da Embratur com o Ministério de Portos Aeroportos e com o Ministério do Turismo possibilita que a gente avance em direção ao desenvolvimento do turismo no Brasil. É preciso investir na publicidade e promoção, para a gente vender o nosso país lá fora, no fortalecimento das empresas aéreas nacionais e em uma infraestrutura aeroportuária de qualidade, para receber bem o nosso turista“, destacou o ministro na última segunda-feira, 9.

O acordo de cooperação estabelece diversos objetivos para impulsionar o turismo internacional, incluindo a expansão das empresas interessadas em aumentar o número de voos e rotas para o exterior, a criação de apoio técnico em áreas temáticas e a realização de pesquisas nos aeroportos para avaliar a experiência dos turistas estrangeiros durante a estadia no Brasil.

Além disso, o governo planeja intensificar o diálogo com empresas de aviação civil interessadas no mercado brasileiro, com foco especial nas companhias que suspenderam suas operações no Brasil devido à pandemia da Covid-19. Para as empresas já atuantes no país, o Governo Federal, por meio da Embratur e do Ministério do Turismo, busca demonstrar a importância de expandir suas operações nas regiões Norte e Nordeste.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, ressaltou a colaboração entre o setor público e privado para o desenvolvimento do turismo internacional no Brasil. “O turismo é, inevitavelmente, a relação entre o público e o privado. O sucesso da gestão pública no turismo vai ser o setor privado ganhando e crescendo. E o setor privado não tem como ganhar e crescer sem política pública e um bom diálogo“, concluiu.

O acordo foi oficializado na presença do ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, dos presidentes da Embratur, Marcelo Freixo, e da Associação Aeroportos do Brasil, Fábio Rogério de Carvalho. O evento contou ainda com a participação do secretário Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimento do Ministério do Turismo, Carlos Henrique Sobral, e do Secretário Nacional de Aviação Civil, Juliano Noman, juntamente com outras autoridades do setor aéreo.

Informações do Ministério dos Portos e Aeroportos.