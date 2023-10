Filha de brasileira é refém do Hamas em Gaza

A família não sabe se está viva ou morta a jovem Celeste Fishbein, 18, filha de brasileiros sequestrada pelo grupo extremista islâmico Hamas no primeiro dia de ataques contra Israel.



A mãe e as avós da jovem, nascidas em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, viviam em uma pequena comunidade rural na região de Gaza, depois de terem saído do Bom Retiro, na capital paulista, rumo ao Estado de Israel.



Celeste Fishbein trabalhava como babá e estava em uma área rural próximo à Faixa de Gaza, quando desapareceu após a invasão do Hamas. A principal hipótese é de que ela tenha sido sequestrada por membros do grupo extremista.

Nos últimos dias, a família tem buscado por informações sobre o paradeiro de Celeste em hospitais e em centros de informação de Israel. Mas a coleta de uma amostra de DNA da mãe dela comparada com os corpos dos mortos no ataque indicam que ela está entre os reféns do Hamas, segundo informou o governo israelense aos parentes de Celeste.

Mario Fishbein, tio de Celeste, concedeu entrevista ao UOL News da manhã desta segunda-feira (16).



"Muitos países têm reféns, não só israelenses. Não sabemos se Celeste estará viva ou morta. Ninguém sabe isso. Pode ser que tenham assassinado ela e levado o corpo dela para algum lugar. Não sabemos porque ninguém pode entrar em Gaza. Não temos nenhuma referência ou indicação como ela está ou como todos os reféns estão. Eles não passam nenhuma informação sobre ninguém. Eles não cedem nenhuma informação, absolutamente nada. Nem quantas pessoas estão lá, nem a situação delas, seja bebês, crianças ou adultos. Nem o governo de Israel tem a menor ideia de onde estão localizados ou a situação deles, vivos ou mortos", disse o tio.