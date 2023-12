Brasil tem 4 dos 10 melhores aeroportos do mundo em 2023, diz pesquisa

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil assegurou quatro aeroportos na lista dos mais bem avaliados do mundo , segundo pesquisa conduzida pela empresa AirHelp , especializada em direitos de passageiros.

A pontualidade dos voos, a opinião dos clientes sobre a qualidade dos serviços oferecidos e a excelência nas lojas e restaurantes foram os focos centrais da pesquisa conduzida pela organização internacional especializada em direitos dos passageiros.



Na avaliação dos passageiros, o melhor terminal aeroportuário brasileiro na lista é o Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, no Recife , classificado como o segundo melhor do mundo, com 8,49 de nota, em uma escala de 0 a 10 pontos.

No ranking também aparecem os aeroportos de Brasília (4º), com nota 4,83, Belém (8º) e Confins (7º), em Belo Horizonte , com notas 8,36 e 8,35, respectivamente. O primeiro lugar da lista foi conquistado pelo Aeroporto Internacional de Mascate, em Omã, na Ásia , avaliado com 8,54.

Ao todo, a atual edição do ranking listou 194 aeroportos ao redor do mundo. Eles foram avaliados por cerca de 16 mil usuários em 58 países entre janeiro e outubro desde ano.

Confira a lista dos 10 melhores aeroportos do mundo:



1º lugar: Aeroporto Internacional de Mascate, Omã, nota 8,54

2º lugar: Aeroporto Internacional de Recife/Guararapes-Gilberto Freyre, Brasil, nota 8,49

3º lugar: Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo, África do Sul, nota 8,48

4º lugar: Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek, Brasil, nota 8,43

5º lugar: Aeroporto Internacional de Doha Hamad, Catar, nota 8,41

6º lugar: Aeroporto Internacional de Osaka-Itami, Japão, nota 8,37

7º lugar: Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans, Brasil, nota 8,36

8º lugar: Aeroporto Internacional Tancredo Neves de Belo Horizonte, Brasil, nota 8,35

9º lugar: Aeroporto Internacional de Tóquio Narita, Japão, nota 8,31

10º lugar: Aeroporto de Amami, Japão, nota 8,27



Fonte: IG.