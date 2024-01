Brasil sobe três posições no ranking de passaportes mais poderosos de 2024

O Brasil subiu três posições no ranking de passaportes mais poderosos de 2024, segundo o Henley Passport Index, que acaba de divulgar o seu ranking anual dos passaportes. As informações são da Forbes.

Com base em dados exclusivos do maior banco de dados de informações de viagens do mundo, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), apoiada por pesquisas internas, o índice classifica todos os 199 passaportes globais de acordo com o número de destinos que os titulares podem visitar sem precisar de visto antecipado.



A relação vem com uma análise sobre os principais países de poder global em 2024, bem como o impacto e a herança das guerras e da pandemia.



Classificação de poder dos passaportes



No final de 2023, o Japão perdeu sua posição no topo do ranking de passaportes pela primeira vez em cinco anos, sendo ultrapassado por Cingapura. Com o início de 2024, essa liderança mudou novamente. Desta vez, no entanto, seis países inéditos agora compartilham o primeiro lugar, com acesso sem visto a um número recorde de destinos.

Quatro estados membros da União Europeia – França, Alemanha, Itália e Espanha – juntam-se a Cingapura e a um Japão ressurgente, ostentando os passaportes mais poderosos do mundo, permitindo que seus cidadãos visitem incríveis 194 destinos (dos 227 ao redor do planeta) sem visto.

Ásia e Europa continuam a dominar o índice à medida que descemos na lista. O 2º lugar é compartilhado por Coreia do Sul, Finlândia e Suécia, com viagens sem visto para 193 destinos. Logo atrás, com 192 destinos, estão Áustria, Dinamarca, Irlanda e Holanda.



O Reino Unido observa uma ligeira melhoria, com acesso sem visto a mais três países em relação ao ano passado, totalizando 191 destinos e ocupando a 4ª posição – empatado com Luxemburgo, Portugal e Noruega. Os EUA também reverteram sua sorte após uma década de declínio, subindo uma posição para o 7º lugar, com viagens para 188 destinos sem a necessidade de visto, o mesmo que Canadá e Hungria. Tanto o Reino Unido quanto os EUA ainda estão longe de onde estavam há uma década, quando dominavam a classificação global em primeiro lugar.

Já o Brasil recuperou a queda do ano passado e subiu três posições no ranking de 2024, ocupando a 17ª colocação e com acesso sem visto a 173 destinos.

Os 10 passaportes mais poderosos do mundo em 2024

Agora, há 34 países ocupando os dez primeiros lugares listados abaixo. Ou dê uma olhada na classificação completa.

1. França: 194 destinos

1. Alemanha: 194

1. Espanha: 194

1. Itália: 194

1. Japão: 194

1. Cingapura: 194

2. Coreia do Sul: 193

2. Finlândia: 193

2. Suécia: 193

3. Áustria: 192

3. Dinamarca: 192

3. Países Baixos: 192

3. Irlanda: 192

4. Luxemburgo: 191

4. Portugal: 191

4. Reino Unido: 191

4. Noruega: 191

4. Bélgica: 191

5. Grécia: 190

5. Malta: 190

5. Suíça: 190

6. República Tcheca: 189

6. Austrália: 189

6. Nova Zelândia: 189

6. Polônia: 189

7. Estados Unidos: 188

7. Canadá: 188

7. Hungria: 188

8. Lituânia: 187

8. Estônia: 187

9. Letônia: 186

9. Eslováquia: 186

9. Eslovênia: 186

10. Islândia: 185