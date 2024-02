Companhia aérea começa a pesar passageiros no embarque

Todos sabemos o que é ter a nossa bagagem pesada no check-in do aeroporto. A maioria de nós também está familiarizada com o “agachamento da vergonha” – a posição adotada ao vasculhar uma sacola para remover algo pesado, quando você foi informado de que sua mala está com excesso de peso.



Mas agora, alguns passageiros estão consentindo em serem pesados antes de embarcar no avião. O teste começou na segunda-feira (5) e, na manhã de quinta-feira (8), 800 voluntários já haviam participado, disse Tallqvist, acrescentando que a companhia aérea ficou “positivamente surpresa com o número de voluntários”.



Num projeto da companhia aérea europeia Finnair no seu hub no Aeroporto de Helsinque, passageiros voluntários são pesados na porta de embarque, a fim de permitir à companhia aérea refinar as estimativas de peso dos aviões antes da decolagem.



As pesagens não estão vinculadas a reservas individuais ou dados de passageiros. Tudo é anônimo, disse Päivyt Tallqvist, vice-presidente sênior de comunicações da Finnair, à CNN.



Eles planejam pesar 1.200 passageiros no inverno e mais no verão.



Tallqvist disse que a companhia aérea está coletando dados sobre o peso médio dos passageiros e sua bagagem de mão “para fins de equilíbrio da aeronave e cálculos de desempenho necessários para a operação segura dos voos”.







As companhias aéreas calculam o peso dos aviões – o peso de todos a bordo, bem como da carga e bagagem no porão, e coisas como serviço de bordo e tanques – antes de cada decolagem, juntamente com o seu centro de gravidade. O peso e o caimento de uma aeronave podem afetar onde os passageiros podem sentar-se e, em alguns casos, até quantos passageiros são permitidos a bordo e quanta bagagem pode ser transportada no porão. Cada aeronave em que você voa tem um peso máximo definido para uma decolagem segura.

As companhias aéreas geralmente utilizam pesos médios de passageiros fornecidos pela Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação, mas também podem usar os seus próprios, aprovados pelas autoridades. A Finnair utiliza as suas próprias medições desde 2018, mas estas devem ser atualizadas a cada cinco anos – daí a atualização.

A Korean Air conduziu seu próprio programa de pesagem em 2023, enquanto a Air New Zealand também fez uma pesquisa de peso no ano passado.



A Finnair está recolhendo dados tanto para o inverno como para o verão, uma vez que os passageiros tendem a usar roupas e casacos mais pesados durante os invernos frios da Finlândia. As pesagens de inverno serão concluídas em fevereiro, e as de verão, entre abril e maio.

A companhia aérea afirma que calculará um peso médio a partir das medidas tomadas e enviará os dados à Agência Finlandesa de Transportes e Comunicações para verificação. Os pesos serão usados para cálculos de carregamento de 2025 a 2030.



Fonte: CNN.