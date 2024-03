Brasil concorre a melhor destino gastronômico da América do Sul 2024

Açaí, queijo coalho, pão de queijo, feijoada, arroz carreteiro e a fruta “pequi”. Todos esses

sabores são tradicionais na mesa do brasileiro e traduzem a diversidade da gastronomia de um

país de tamanho continental. Essa é a culinária única e autêntica que coloca o Brasil entre os

concorrentes ao título de melhor destino gastronômico da América do Sul no World Travel

Awards (WTA) 2024, conhecido como o "Oscar do Turismo".



A votação on-line para escolha do vencedor começou no dia 19 de fevereiro e vai

até 17 de abril deste ano. Para votar, acesse aqui.



A indicação da WTA leva em conta a posição de liderança da gastronomia brasileira na América

do Sul. O Brasil tem uma produção ímpar que mistura um rico patrimônio cultural, com herança

de indígenas e da África, e as possibilidades e oportunidades oferecidas por seis biomas

diferentes, com sabores, texturas e histórias regionais muito fortes, que colocam o Brasil em

uma posição privilegiada para entusiastas da boa mesa.



Restaurantes brasileiros já somam 14 estrelas no Guia Michelin, publicação especializada de

renome para a gastronomia mundial. O Brasil também tem oito restaurantes entre os 50

melhores da América Latina e o 12o melhor do mundo de acordo com a lista “The World’s 50

Best Restaurants”. O país conquistou dois prêmios especiais com as chefs Janaína Rueda e

Manu Buffara, o de melhor chef mulher e o de restaurante mais sustentável da América Latina,

com o Manu, em Curitiba (PR), respectivamente.



“É difícil definir a gastronomia brasileira em um só prato, pois a nossa culinária reflete

regionalismos e heranças únicas em cada canto do Brasil. É exatamente a nossa diversidade de

pratos e de ingredientes que torna a nossa gastronomia tão especial e autêntica. Essa indicação

só mostra o potencial do que podemos oferecer a turistas de todo o mundo”, afirma o

presidente da Embratur, Marcelo Freixo.



Brasil for foodies

Com foco na promoção dessa gastronomia diversa e autêntica, a Embratur lança a campanha

#BrasilforFoodies. O objetivo é destacar a gastronomia brasileira, um dos segmentos mais bem

avaliados pelos turistas estrangeiros que visitam o Brasil.

Para a diretora de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Jaqueline

Gil, o prêmio contribui com o posicionamento do país. “O World Travel Awards é considerado o

‘Oscar do Turismo’, e ter o Brasil nomeado como Melhor Destino Gastronômico da América do

Sul 2024 é uma conquista para todo o trade turístico brasileiro. Para conquistarmos esse título

para o país precisamos do engajamento de todos. Por isso a campanha Brasil for foodies, para

que as pessoas votem no Brasil”, destaca.



A coordenadora de Cultura e Gastronomia da Embratur, Ana Paula Jacques, por sua vez,

lembra que a campanha Brasil for foodies é, também, “um convite para que os turistas possam

conhecer e se encantar pela gastronomia brasileira”. “Em cada região, em cada bioma, em

cada destino, os estrangeiros poderão conhecer o Brasil dos sabores, dos saberes tradicionais,

dos mercados e feiras, dos ingredientes nativos, da cachaça, da moqueca, da picanha, do açaí,

do guaraná, do café e muitos outros. Por isso somos o melhor destino gastronômico da América

do Sul”, sustenta.

Como participar



A votação on-line para os World Travel Awards 2024 estará disponível em

www.worldtravelawards.com a partir de 19 de fevereiro e segue até 17 de abril. Para participar,

basta acessar o site https://bit.ly/48kEXyx e votar na categoria “Melhor Destino Gastronômico

da América do Sul” e, depois, compartilhar nas redes sociais usando as hashtags #VoteforBrasil

#BrasilforFoodies #VisitBrasil.