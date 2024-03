"Orlando brasileira" terá investimento de R$ 2,8 bilhões até 2027

Com investimento de R$ 2,8 bilhões, o Distrito Turístico Serra Azul em São Paulo, chamada de a “Orlando brasileira”, projeta expansão e 30 milhões de visitantes por ano até 2027.



Para atingir seus objetivos, a região que fica a 70 km de São Paulo e abrange as cidades de Jundiaí, Itupeva, Vinhedo e Louveira, tem vários projetos engatilhados, com a construção de hotéis e novos parques.



O Distrito Turístico Serra Azul recebe anualmente cerca de 10 milhões de visitantes, contando toda suas atrações. A região abriga o parque de diversão Hopi Hari, o parque aquático Wet’n Wild, o Outlet Premium, o pequeno shopping Serra Azul, o hotel Cyan Resort e o espaço de eventos Fazenda Blue Valley.



Nos últimos dois anos, cerca de R$ 700 milhões foram investidos na região, para a nova área do Outlet Premium, no Cyan Resort e também na primeira fase da construção do clube de golfe.

No total, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo prevê um investimento de R$ 2,8 bilhões. “Esse foi o anúncio da nova previsão de investimentos que realizamos na última reunião do Conselho Gestor do DTSA em dezembro de 2023. Este montante considera os investimentos já realizados nos primeiros dois anos desde a oficialização do Distrito Turístico Serra Azul e os próximos que já estão planejados no momento”, afirmou Alain Baldacci, presidente do Conselho Gestor do Distrito Turístico Serra Azul e também presidente e CEO do Wet’n Wild, ao Melhores Destinos.

Até 2027, a região deve ganhar novas atrações: um hotel a ser construído ao lado do Wet’n Wild, um complexo turístico com automobilismo, a conclusão do campo de golfe e um complexo de apartamentos.

Além disso está previsto ainda a construção de um parque com shopping e a temática de esportes e aventura, com um hotel – apenas este último ainda está na fase de projetos e para captação de verbas, os outros já tem investimentos definidos.



Com os novos projetos, o Distrito Turístico Serra Azul pretende se tornar a maior região de entretenimento do Estado. “Esse é o propósito desde o início da luta para termos um distrito turístico nos moldes da Disney em Orlando, mantidas as devidas proporções, que se iniciou em 2004”, disse Alain Baldacci.

A expectativa a longo prazo é que a região receba o triplo de visitantes do que é atualmente. “Daqui a duas décadas deveremos superar a casa de 30 milhões de visitantes por ano. Ainda assim, muito abaixo dos 88 milhões que Orlando recebe hoje em dia”, comparou o empresário.

Confira a seguir todos os investimentos que estão no projeto de expansão do Distrito Turístico Serra Azul:



Hotel Wet’n Wild



O Hotel do Wet’n Wild terá um investimento de R$ 200 milhões do próprio parque e está previsto para ser inaugurado em 2026. Ele terá uma área construída de 37 mil metros quadrados, vai contar com 330 apartamentos e será no estilo resort, com todas as comodidades para os hóspedes.



Universauto



Três investimentos da expansão do Distrito Turístico Serra Azul estão sendo realizados pelo grupo Senpar, que já investiu no Outlet Premium, no Cyan e no shopping Serra Azul. O grupo será o responsável também pelo Universauto, Golf Club e Terras São José.

Com investimento de R$ 210 milhões, o Universauto será um complexo turístico com automobilismo – terá uma pista de provas, com museu e shopping de veículos. A ideia é que tenha parceria com marcas internacionais, com previsão de ser entregue em 2026. Ele ficará localizado atrás do Cyan Resort, quase ao lado do Outlet Premium.



Terras São José



O maior investimento no Distrito Turístico Serra Azul está reservado para o Terras de São José, uma multipropriedade com expectativa de operação com 600 apartamentos. Serão investidos R$ 450 milhões, com a previsão de valor geral de vendas de R$ 1,3 bilhão. As obras devem ser iniciadas no ano que vem, sendo concluídas até 2027.

Quando foi divulgado o plano de expansão da região, o Terras de São José foi considerado como um hotel, já que os apartamentos poderão ser alugados para os viajantes assim que ficarem prontos.



Adventure Mall



O Adventure Mall é outro projeto que faz parte da expansão do Distrito Turístico Serra Azul, mas ele ainda está em fase inicial, sem investidores. Ele será um parque com shopping e a temática de esportes e aventura, além de um novo hotel.

Mais dinheiro para a região



É inegável que quando todos esses projetos ficarem prontos, mais turistas vão visitar a região. E, quanto mais gente, mais dinheiro entra. “Seguindo a sua concepção, a importância do Distrito Turístico é de desenvolver a economia da região com base nas atividades turísticas”, disse Baldacci. “Com o apoio do poder público e a participação ativa da iniciativa privada, será viável a expansão de empreendimentos e atrativos que naturalmente irão gerar novos empregos, diretos e indiretos, e uma maior arrecadação de impostos que poderão ser revestidos em melhorias nestes municípios e no Estado de São Paulo como um todo. Portanto a política pública em volta do Distrito Turístico permite o desenvolvimento econômico e social da região.”



