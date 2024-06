Alinhamento raro de 6 planetas poderá ser visto em junho

Seis planetas do Sistema Solar estão prestes a se alinhar para um raro espetáculo no céu da Terra. Na madrugada do dias 3 e 4 de junho de 2024, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano aparecerão em linha reta em um alinhamento conhecido como “parada de planetas”. Apenas Vênus estará ausente, e a lua minguante da Terra fará uma aparição.

Alinhamentos de cinco ou seis planetas são conhecidos como grandes alinhamentos. Esses alinhamentos não representam os planetas se alinhando no espaço como vemos em diagramas e ilustrações do Sistema Solar. Isso não acontece realmente no universo. Um alinhamento planetário ocorre porque os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol mais ou menos em um plano chamado eclíptica. Alguns estão um pouco acima ou abaixo desse plano.





A elíptica ocorre por causa da forma como as estrelas se formam, incluindo o Sol. Uma estrela bebê em uma nuvem de material começa a girar; a nuvem ao seu redor gira em um disco que alimenta a estrela bebê. Um planeta se forma a partir do que resta do disco e, se deixado por conta própria, permanecerá nessa posição.

Isso significa que, ocasionalmente, os planetas estarão do mesmo lado do Sol enquanto se movem ao longo de suas órbitas, então podemos vê-los no céu ao mesmo tempo. Eles parecem estar em linha reta porque estão todos na eclíptica.

Durante o alinhamento, enquanto Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno serão brilhantes o suficiente para serem vistos a olho nu, Urano e Netuno estão muito distantes e são muito fracos, então os binóculos ou um telescópio serão de maior utilidade.

Outros alinhamentos dos mesmos planetas estão previstos para os próximos meses: 28 de agosto de 2024 e 18 de janeiro de 2025 também terão seis planetas alinhados antes do amanhecer.





Na noite de 28 de fevereiro de 2025, todos os outros sete planetas aparecerão no céu ao mesmo tempo. Será uma noite muito boa para os observadores de planetas.





O alinhamento será visível de maioria das localizações ao redor do mundo em 3 de junho. O horário em que os planetas surgem e se põem, e em que ordem, depende de onde no mundo será observado. O Time and Date tem uma ferramenta interativa que permite saber os horários de surgimento e o caso de cada planeta, e onde no céu eles podem ser vistos.

O Stellarium tem uma ferramenta web similar que mostra as posições de todos os planetas. O Sky Tonight é um aplicativo móvel gratuito que usa o hardware do seu telefone para determinar onde você está localizado e mostra as posições em tempo real dos objetos celestes em um mapa do céu acima.

Fonte: Jornal Opção.