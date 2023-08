Donald Trump: Qual pode ser a defesa no tribunal e qual dos três casos será mais difícil para ele vencer?

Três indiciamentos, 78 acusações, três julgamentos. Qual pode ser a defesa de Donald Trump no tribunal e qual dos três casos será mais difícil para ele vencer?

O ex-presidente é acusado de uma série de crimes. Conspirando para derrubar as eleições presidenciais de 2020. Minar o direito de voto dos americanos.

Acumulação de documentos confidenciais em duas de suas propriedades. Usando meios fraudulentos para pagar uma atriz de filme adulto no calor da corrida de 2016.

Ele enfrenta quase 80 acusações em três estados e possivelmente mais se, como esperado, for indiciado por interferência eleitoral na Geórgia.

Vimos o caso da promotoria conforme apresentado nas acusações, mas o que sabemos sobre como o Sr.

Trump - que nega qualquer irregularidade - se defenderá nos julgamentos do ano que vem?

O Departamento de Justiça acusou Trump de pegar ilegalmente materiais confidenciais da Casa Branca depois que ele deixou o cargo, armazená-los indevidamente em sua propriedade em Mar-a-Lago e, em seguida, obstruir as repetidas tentativas do governo de recuperar os documentos.

A lei dos Estados Unidos exige que os presidentes que estão deixando o cargo entreguem tais materiais aos Arquivos Nacionais. Existe uma lei testada e comprovada que rege a posse de material classificado e muitos exemplos de jurisprudência para se basear. Outros ex-funcionários, como o ex-vice-presidente Mike Pence, devolveram esses documentos assim que os encontraram.

A acusação apresenta muitas evidências contra Trump, incluindo fotos de caixas armazenadas aleatoriamente em sua casa na Flórida.

Trump afirmou incorretamente em público que poderia ter desclassificado os documentos. Ele se

declarou inocente em sua acusação em Miami em junho e chamou a acusação de motivação política.

Mas ele poderia encontrar favor no júri do estado. Trump é amado e odiado igualmente no sul da Flórida, e especialistas jurídicos dizem que escolher um júri imparcial pode ser um desafio.

Ele é acusado de pressionar autoridades eleitorais e o vice-presidente a mudar o resultado da eleição de 2020, que perdeu para Joe Biden. Ele também é acusado de espalhar amplamente a desinformação de

que a eleição foi roubada, o que acabou levando ao motim no Capitólio dos Estados Unidos.

Seu advogado, John Lauro, disse que o ex-presidente acreditava "do fundo do coração" que ganhou a eleição e que a promotoria não poderá provar o contrário. Seu cliente estava sendo atacado por exercer seu direito à liberdade de expressão conforme a Primeira Emenda, acrescentou, e seus pedidos aos funcionários eleitorais eram apenas "aspiracionais".

Quatro jurisdições diferentes em jogo - Washington DC, Flórida, Manhattan e potencialmente a Geórgia - resultarão em quatro dinâmicas de júri muito diferentes.

A outra grande variável é o próprio Trump.

Em teoria, ele poderia atrasar qualquer condenação por recurso, ganhar a presidência e pressionar o Departamento de Justiça a encerrar suas investigações.

Ou mesmo, como ele teria refletido no passado, perdoe a si mesmo.

Analise de Kayla Epstein para BBC News, New York