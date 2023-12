Tendências globais para 2024

Em 2023, o mundo se recuperou das repercussões de uma pandemia global, aprendeu a lidar com a incerteza geopolítica e se adaptou ao ritmo em constante mudança de uma nova norma de inflação alta e baixo crescimento econômico. E, enquanto a inteligência artificial generativa provocava uma comoção sem precedentes, prometendo um futuro de inovação e desenvolvimento, o mundo enfrentava um momento crítico: a pressão na cadeia de suprimentos de tecnologia.

Levando em consideração os principais acontecimentos dos últimos anos, incluindo os citados acima, os especialistas em previsões e pesquisa da MarketsandMarkets elaboraram uma lista das 15 principais tendências para 2024.

Volatilidade geopolítica: um mundo à beira

2024 irá herdar uma turbulência geopolítica. Conflitos regionais em curso em 2023 e demandas sociais crescentes, impulsionadas por fatores como o aumento do custo de vida e crescentes preocupações ambientais, testarão a resiliência das relações internacionais e desafiarão normas estabelecidas. Essa interligação de fatores políticos, sociais e econômicos será crucial para definir a narrativa de 2024, exigindo uma abordagem equilibrada e abrangente para navegar nas complexidades de um mundo cada vez mais volátil.

De bots para agentes: a ascensão dos assistentes anteligentes

Segundo Bill Gates, a mudança de bots para agentes será a maior revolução na computação desde que deixamos de digitar comandos para tocar em ícones. 2024 pode ser o ano da comercialização de agentes pessoais capazes de entender linguagem natural e executar tarefas complexas, prestes a transformar indústrias, aumentando a produtividade e redefinindo nossas interações com a tecnologia.

Marco de energia sustentável: um ponto de virada para a sustentabilidade

Num momento crucial para a transição global para energias limpas, as energias renováveis estão prestes a ultrapassar um terço da geração global de energia em 2024. Essa conquista histórica, impulsionada pelo crescimento sem precedentes de energia solar e eólica, marca um ponto de virada na luta contra as mudanças climáticas. Enquanto os líderes mundiais se reúnem na COP28, em Dubai, para discutir estratégias para atingir emissões líquidas zero e construir resiliência aos impactos climáticos, a crescente adoção de energias renováveis serve como um farol de esperança, demonstrando o compromisso do mundo com um futuro sustentável. Embora desafios permaneçam, o rápido crescimento das energias renováveis fornece evidências convincentes de que um futuro sustentável está ao nosso alcance.

A saga do escritório continua: reuniões 3.0 e impacto no setor imobiliário de escritórios

O futuro do trabalho gira em torno das Reuniões 3.0. A revolução contínua do trabalho híbrido está remodelando as dinâmicas tradicionais de reuniões e as necessidades de escritório. A tecnologia, especialmente a IA generativa, está aprimorando os espaços de reunião físicos e virtuais. As vídeoconferências evoluirão com análises em tempo real, criando salas de reunião e quadros brancos impulsionados por IA, transformando notas em tarefas. A tradução em tempo real eliminará as barreiras linguísticas. Em 2024, as reuniões virtuais se tornarão experiências imersivas, impulsionadas por IA, transformando salas de reunião tradicionais em espaços flexíveis e de alto impacto. No entanto, o impacto do trabalho híbrido e remoto no mercado imobiliário de escritórios é evidente, com uma queda projetada de 35% nos valores de escritórios até o final de 2025 e taxas de vacância global recorde.

Texto: Forbes.