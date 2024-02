A longa história da xenofobia na América

Os Estados Unidos sempre foram uma nação de imigrantes - e aparentemente também sempre uma nação impregnada de xenofobia, medo ou ódio contra esses mesmos imigrantes.

Em 1750, Benjamin Franklin temia que um grande número de estrangeiros "morenos", falando a sua própria língua entre si, inundassem as colónias e os seus súbditos britânicos. Os estranhos perigosos? Eles eram alemães.

Erika Lee, J91, conta essa história, entre muitas outras, em seu premiado livro America for Americans: A History of Xenophobia in the United States, publicado no ano passado. Professor da Regents e diretor do Centro de Pesquisa de História da Imigração da Universidade de Minnesota, Lee diz que é importante conhecer essa história complexa para poder superá-la.

"A xenofobia não se revela apenas através de um parente preconceituoso que diz coisas sobre 'os mexicanos' no jantar de Ação de Graças", diz Lee. "A xenofobia é uma forma de racismo que foi incorporada nas nossas leis."

Uma forma de superar a alienação que a xenofobia traz é combater os estereótipos negativos sobre imigrantes e refugiados e ajudar a vê-los como seres humanos como nós, diz Lee. Ela lidera um esforço para fazer exatamente isso, com o projeto de narrativa digital Immigrant Stories. Financiado pelo National Endowment for the Humanities, as 350 histórias digitais do projeto traçam o perfil dos imigrantes como "pessoas reais, não estereótipos", diz ela.

Quando Lee estava na Tufts na graduação, ela se concentrou em história e criou sua própria especialização em estudos étnicos, com o orientador Reed Ueda, professor de história. Ela também ministrou um curso sobre o Movimento dos Direitos Civis na Faculdade Experimental, "o que me fez perceber o quanto adoro ensinar", diz ela. "Serei eternamente grato por essa educação."

Com um desfile de medidas anti-imigração vindo de Washington, é mais importante do que nunca compreender o que está por trás da xenofobia neste país, diz Lee. A Tufts Now conversou com ela para saber mais sobre essa história - e o que pode ser feito para superá-la.

Tufts Now: Os Estados Unidos têm uma longa história de xenofobia, como você documenta em seu livro. E, no entanto, a maioria dos americanos não sabe disso. Por que é que?

Erika Lee: Esta é uma das perguntas mais importantes a fazer, porque explica por que e como a xenofobia pode persistir e perdurar. Não reconhecemos que força forte e difundida tem sido - ou desconsideramo-la ou ignoramo-la voluntariamente.

Mas penso que também aborda uma questão muito mais ampla sobre a história, a memória e os usos da história na elaboração da nossa compreensão de nós próprios.

Uma das coisas mais importantes sobre a xenofobia é que ela é uma coisa astuta e que muda de forma, assim como o racismo. Você acha que foi embora e volta. Evolui de modo que, mesmo que um grupo de imigrantes finalmente ganhe aceitação, pode ser facilmente aplicado a outro.

E às vezes o grupo que acabou de fazer isso pode ser muito ativo na liderança do ataque contra os outros. Infelizmente, é uma das formas pelas quais o racismo e a nossa hierarquia racial funcionam nos Estados Unidos.

Algumas classes de americanos são mais xenófobas que outras?

Eu diria que a xenofobia floresce em todas as comunidades e em todas as classes. Um dos grandes exemplos disso é a imigração e a exclusão chinesas. No livro, concentro-me nas campanhas para expulsar os chineses de Seattle no final do século XIX.

Texto publicado por Taylor McNeil no site TuftsNow.