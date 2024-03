O empoderamento econômico das mulheres

Investir nas mulheres beneficia tanto as mulheres quanto a sociedade como um todo. No ritmo atual de investimentos, no entanto, mais de 340 milhões de mulheres e meninas ainda viverão em extrema pobreza até 2030. Nunca foi tão urgente avançar no empoderamento econômico das mulheres, conforme marcado pelo tema do Dia Internacional da Mulher de 2024: "Invista nas mulheres: Acelere o progresso".

O mundo precisa de um adicional de US$ 360 bilhões por ano para que os países em desenvolvimento abordem a igualdade de gênero cumprindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Aumentar a participação das mulheres em ativos e finanças é vital para o seu empoderamento econômico. Além disso, construir instituições que promovam o investimento público em bens sociais e desenvolvimento sustentável é igualmente importante.

Recursos

Conectar mulheres com recursos financeiros pode ajudá-las a atender suas necessidades básicas e iniciar ou expandir negócios. No entanto, estima-se que empresas de micro, pequeno e médio porte de propriedade de mulheres globalmente têm um déficit de financiamento de US$ 1,7 trilhão. Reduzir as diferenças de crédito para pequenas e médias empresas de propriedade de mulheres resultaria em um aumento de 12% nas rendas anuais em média até 2030.

Além de recursos financeiros, as mulheres precisam de acesso à terra, informação, tecnologia e recursos naturais. Em 2022, 2,7 bilhões de pessoas ainda não tinham acesso à internet, o que é fundamental para conseguir um emprego ou iniciar um negócio.

As mulheres também são menos propensas do que os homens a possuir ou ter direitos seguros sobre terras agrícolas em 87% dos países onde há dados disponíveis, apesar de que mais de um terço das mulheres trabalhadoras estão empregadas na indústria agrícola.

Quando as mulheres têm direitos iguais de acesso, posse e uso de recursos, elas podem investir em si mesmas, melhorando seu bem-estar, educação, iniciando um negócio ou exercendo agência sobre sua renda para construir uma sociedade que funcione para elas. Por exemplo, em muitos contextos, o empoderamento econômico das mulheres reduz a violência baseada em gênero, aumenta a participação política e social e a liderança, e facilita a redução do risco de desastres.

Empregos

Quando as mulheres prosperam no mundo do trabalho, estão mais bem posicionadas para exercer sua agência e seus direitos. Mas não é qualquer emprego que serve: o trabalho deve ser produtivo e em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. No entanto, globalmente, quase 60% do emprego feminino está na economia informal e, em países de baixa renda, é mais de 90 por cento. E mesmo quando as mulheres têm empregos, elas são pagas 80 centavos para cada dólar ganho por homens em média, e ainda menos para algumas, incluindo mulheres racializadas e mães. A desigualdade de gênero nos salários por si só custa ao mundo mais do que o dobro do valor do PIB global em termos de riqueza de capital humano.

Medidas como transparência salarial, igualdade de remuneração por trabalho de igual valor e acesso a serviços de cuidados podem ajudar a diminuir as diferenças de gênero nos salários, levando à igualdade de gênero no local de trabalho.

Aumentar a participação significativa das mulheres em setores onde atualmente são menos representadas, incluindo ciência, tecnologia e engenharia, é chave para o seu empoderamento.

Texto retirado do site ONU Mulheres.