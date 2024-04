Abuso infantil e tráfico sexual: o que saber

O abuso sexual infantil pode começar em qualquer idade. Além disso, as crianças com um historial de abuso podem não reconhecer a exploração ou podem ser normalizadas para situações abusivas, aumentando ainda mais a sua suscetibilidade ao tráfico sexual, que é uma indústria impressionante de 99 mil milhões de dólares na América. Selah Freedom, a maior organização antitráfico sexual da Flórida, apela aos seus parceiros estaduais na conexão com famílias, comunidades, defensores da prevenção e apoiadores para se concentrarem na criação de um ecossistema de prevenção primária na Flórida - o terceiro estado em relatórios de tráfico sexual na América - e enfatizar a importância de construir uma narrativa de esperança para o futuro das crianças e famílias da Flórida.

Abril dá início ao Mês de Prevenção do Abuso Infantil, e o tema da campanha de conscientização e impacto deste ano é "Construindo um Futuro Esperançoso, Juntos". Embora as manchetes mostrem frequentemente os piores casos de abuso, a realidade é muito mais generalizada. Inúmeras crianças sofrem silenciosamente abusos físicos, emocionais e sexuais, com consequências duradouras que se repercutem ao longo das suas vidas.

Este mês serve como um poderoso lembrete de que a prevenção do abuso infantil não é um esforço solitário. Exige um compromisso coletivo de indivíduos, famílias e instituições. Aqui está o porquê:

1. De acordo com o Children's Bureau, só em 2022, em todo o país, cerca de 6,2 milhões de crianças foram encaminhadas para serviços de proteção infantil devido a suspeitas de maus-tratos físicos ou sexuais.

2. A nível estadual, as estatísticas de abuso infantil na Flórida em 2023 mostram tendências preocupantes com o aumento dos casos relatados. Só nos primeiros três meses de 2023, foram notificados 51 casos de abuso sexual e 43 casos de abuso físico, indicando um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Os esforços para divulgar as linhas directas nacionais para denunciar abusos podem ter contribuído para este aumento nos números denunciados. Estas estatísticas representam apenas a ponta do iceberg, já que muitos casos permanecem não notificados.

3. O Departamento de Serviços Sociais da Florida registou um total de 391 casos de abuso infantil, recentemente denunciados ou reabertos no ano anterior, com quase metade destes casos envolvendo abuso físico ou sexual. O abuso infantil e o tráfico sexual estão intimamente relacionados, sendo o tráfico sexual infantil uma forma de abuso infantil que ocorre quando uma criança menor de 18 anos é anunciada, solicitada ou explorada através de um ato sexual comercial. Existe uma ligação indiscutível entre o abuso sexual de crianças e o tráfico de seres humanos. O Estudo Nacional de Sobreviventes da Polaris destacou que 84% dos participantes sofreram abuso sexual na infância, enfatizando a correlação entre vulnerabilidade ao tráfico e abusos passados.

4. As crianças que foram traficadas podem não compreender que estão a ser abusadas ou exploradas, especialmente se tiverem sido tratadas desde a infância ou manipuladas pelo seu agressor.

5. O abuso muitas vezes deixa cicatrizes invisíveis. Os danos emocionais e psicológicos podem durar anos. As vítimas podem enfrentar depressão, ansiedade, abuso de substâncias e dificuldade em formar relacionamentos saudáveis.

6. Os estados, incluindo a Flórida, promulgaram leis de "porto seguro" (H.B. 99) para prestar serviços aos sobreviventes do tráfico de crianças, descriminalizar o envolvimento de jovens no tráfico e aumentar as penas para os traficantes de crianças.

