Coconuts Nuts: como um avô imigrante transformou o amor pelo neto em projeto audiovisual

Brasileiro cria canal infantil inspirado no neto com personagens que encantam famílias na Flórida e além.

Quando Julio De Sousa desembarcou na ensolarada Flórida em 1993, trazia na mala mais do que roupas e documentos — carregava sonhos, coragem e a esperança de recomeçar. Como tantos imigrantes, enfrentou uma realidade difícil: trabalhou duro, estudou inglês com dedicação e enfrentou o desafio diário de se adaptar a um novo país. Cada palavra aprendida era uma pequena vitória. Com o tempo e muita persistência, começou a abrir portas: virou gerente do restaurante Baja Cafe e, anos depois, conquistou o negócio, tornando-se seu proprietário.

Mas a vida ainda reservaria uma transformação mais profunda. Após uma difícil luta contra o alcoolismo, Julio encontrou em seu neto Carson uma nova motivação para viver. Em tardes leves e cheias de afeto, observava o pequeno brincar com um carrinho de controle remoto, dizendo com entusiasmo: *"This is my Jeep, meu Jeep!"* A inocência e a alegria de Carson despertaram em Julio algo poderoso — o desejo de estar verdadeiramente presente, de viver com mais leveza e propósito.

Foi durante essas brincadeiras que surgiu a ideia do projeto Coconuts Nuts. Carson, em um gesto espontâneo, começou a recolher quatro cocos do chão e, quando questionado, respondeu com doçura: "Um é pro papai, um pra mamãe, um pro vovô e um pra vovó." Nascia ali um universo criativo. Julio deu vida a quatro personagens baseados nesses cocos: Coco Joe, o aventureiro; Coco Crunch, o doce e sensível; Coco Loko, o inventor engraçado; e Cuoco, o artista sonhador. Todos representam aspectos da infância, da família e do amor incondicional.

Com o tempo, o que era uma simples brincadeira virou um canal no YouTube chamado Coconuts Nuts, onde Carson e sua parceira Lola vivem aventuras tropicais e cheias de imaginação em locais reais da Flórida, como Deerfield Beach. As animações trazem mensagens de amizade, superação, humor e afeto, encantando não só as crianças, mas também os adultos que se identificam com as histórias de afeto entre gerações.

A produção dos vídeos, feita com o apoio gráfico de um estúdio parceiro na Índia, é financiada com os recursos do Baja Cafe. Mesmo com orçamento limitado, o projeto continua a crescer. Para este ano, estão previstos o lançamento de uma linha de produtos de merchandising — como camisetas, brinquedos e materiais escolares — e o aguardado livro My Jeep Vroom Vroom, que será lançado no Dia das Crianças.

E os sonhos não param por aí. Uma animação especial para o cinema já está em desenvolvimento. A história leva os personagens para uma missão na floresta amazônica, onde precisam resgatar o "Vovô Maluco" e salvar uma árvore mágica chamada **Nourish-Vida**, símbolo de esperança e equilíbrio. A aventura promete emoção, fantasia e uma forte conexão com a natureza.

Julio sabe que cada episódio exige tempo, sensibilidade e dedicação, mas afirma que todo esforço vale a pena ao ver uma criança sorrir com as histórias. Para ele, o canal é mais do que entretenimento: é um símbolo de renascimento e de como o amor pode transformar não só a vida de uma criança, mas também a de um avô que escolheu recomeçar.

"Se alguma criança sorrir com o Coco Loko pulando na tela ou com a Lola brincando na praia, já valeu cada segundo e cada centavo investido", resume Julio.