5 mulheres que já brilharam nas mesas de poker pelo Brasil e no mundo

Em 52 edições da World Series of Poker (WSOP), o campeonato mundial da modalidade, nunca uma mulher venceu o evento principal. Apesar do domínio masculino, as jogadoras vêm ganhando cada vez mais espaço e disputando de igual para igual as grandes competições no cenário internacional.



Das feras que brilham nas mesas dos cassinos mais famosos do planeta às campeãs nos melhores sites de poker da atualidade, cinco delas podem ser consideradas lendas e uma grande referência no esporte da mente. A lista conta com uma brasileira que é craque nas disputas em plataformas digitais.







Dona de três braceletes do WSOP em eventos presenciais, a norte-americana é sem dúvida uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Nascida em Nova York, Vanessa Selbst é a mulher que mais acumulou prêmios na história da modalidade e a única a alcançar a liderança do ranking mundial. Na temporada 2011, ela foi a atleta feminina que mais faturou em competições profissionais.



Aposentada oficialmente das mesas de feltro verde desde 2018, ela se dedica hoje ao mercado financeiro e é uma grande figura no campo do ativismo, defendendo diferentes causas sociais. Além disso, ela possui dois diplomas, um em Direito e outro em Ciências Políticas, ambos na

Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut.







Eleita a Jogadora do Ano em 2019 e 2020 no Global Poker Awards, Kristen Bicknell é uma das atletas mais versáteis da modalidade, obtendo sucesso tanto nos cassinos físicos quanto nas plataformas online. Ao todo, ela possui três braceletes do WSOP, sendo dois em eventos ao vivo e um em torneio virtual. Assim, a canadense se tornou uma das referências femininas, apoiando uma maior participação das mulheres dentro e fora do esporte.



Natural de St. Catharines, na região urbana de Ontário, Bicknell tem como maior conquista o título do sexto evento do Poker Masters 2019, disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Como curiosidade, Kristen é casada com o também jogador profissional de poker Alex Foxen, formando um dos casais mais premiados da história do esporte da mente.







Hoje com 34 anos, a youtuber norueguesa é conhecida por ter sido a pessoa mais jovem a conquistar um bracelete do WSOP, em 2007, quando tinha apenas 18 anos de idade. Na ocasião, ela ficou com o título do main event do World Series of Poker Europe. No mesmo ano, ela quase faturou seu segundo grande torneio ao ficar com o vice-campeonato do European Poker Tour, da plataforma PokerStars, em Dublin, Irlanda.





Não são apenas as jogadoras da Europa e América do Norte que costumam brilhar pelos cassinos no mundo à fora. O continente sul-americano é também muito bem representado e tem como destaque uma argentina. Maria Constanza Lampropulos é uma das atletas mais bem pagas da modalidade graças às suas conquistas nos eventos principais do Millions Dusk Till Dawn, em 2017, e do Caribbean Adventures, no ano seguinte.



Nascida em Buenos Aires, ela tem origem grega e reside hoje em Leicester, no Reino Unido. Aos 41 anos de idade, Maria é formada em Administração e é a quarta pessoa mais bem paga pelo poker em seu país. Entre as mulheres, ela lidera esse ranking na América do Sul.







A lista não poderia deixar de ter uma brasileira. Streamer da famosa equipe FURIA de eSports, Lauriê “Lali” Tournier é um grande fenômeno do poker online. Atual embaixadora do PokerStars, ela tem como principais resultados o bicampeonato do World Championship of Online Poker, o campeonato mundial da modalidade na versão digital.



Natural de Joinville, no Paraná, ela começou a sua história nos esportes da mente através do xadrez, mas acabou se profissionalizando mesmo no poker. Ao longo da carreira, Lali já participou de grandes eventos do WSOP, EPT e BSOP.