Para quem gosta de se cuidar, se inscrever e acompanhar canais de saúde e bem estar no YouTube é uma excelente opção. Afinal de contas, esses canais costumam conter muitas dicas e informações, além de mostrar tudo de forma dinâmica e prática.



Assim, você pode assistir os vídeos em qualquer lugar e, depois, colocar em prática tudo o que aprendeu. Pensando nisso, hoje trouxemos uma lista com 5 dos melhores canais desse tipo, que abordam questões de saúde que vão desde dicas de alimentação, exercícios, relaxamento, prevenção de doenças e muito mais.



Além disso, se você já aprendeu bastante e quer compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas, também vamos te mostrar como você pode criar seu próprio canal no YouTube de maneira muito simples e rápida.

Por isso, fique conosco, leia até o final e não perca nada importante.

5 canais de saúde e bem estar para se inscrever no YouTube



Muita gente gosta de usar o YouTube para pesquisar sobre uma infinidade de coisas. Para se ter uma ideia, existem cerca de 200 milhões de canais em atividade atualmente. Por ser uma plataforma tão popular, com mais de 2 bilhões de usuários ativos, muitos produtores de conteúdo a utilizam para compartilhar os mais diversos assuntos.



Outro ponto favorável ao aumento do número de canais é a facilidade de criar conteúdo. Você pode usar ferramentas como o pacote criativo do CapCut, por exemplo, gravar e editar vídeos profissionais de maneira muito simples.



De todo modo, essa fartura de canais ajuda e muito quem quer cuidar da saúde e do bem estar. Então, veja a seguir alguns dos melhores do gênero.



1. Dráuzio Varella



O canal do Dr. Dráuzio Varella no YouTube é um dos mais populares do Brasil. Com mais de 3,6 milhões de inscritos, o canal oferece conteúdo de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde, desde doenças comuns até questões sociais.



Os vídeos do canal são apresentados pelo próprio Dr. Dráuzio Varella, um médico oncologista com mais de 50 anos de experiência e que dispensa apresentações, não é mesmo? Afinal, ele é conhecido por seu estilo informativo e acessível, e por sua capacidade de traduzir conceitos médicos complexos para o público leigo.



O conteúdo do canal é dividido em diversas categorias, como:



Saúde sexual;



Doenças comuns;



Saúde mental;



Questões sociais e muito mais.



Por tudo isso, esse é um dos melhores canais de saúde e bem estar para se inscrever no YouTube.



2. Casule



Continuando, o canal Casule é dedicado a temas relacionados à nutrição, Coaching e Psicologia. Dessa forma, o conteúdo do canal se divide em diversas categorias, como:



Ansiedade;



Depressão;



Estresse;



Organização de espaço e de rotina;



Alimentação balanceada e muitos outros temas.



Sendo assim, o canal Casule é uma excelente fonte de informação para pessoas que buscam aprender mais sobre saúde e bem estar.



Além do conteúdo informativo, o canal também oferece uma série de recursos gratuitos para ajudar as pessoas a cuidar de sua saúde, como:



E-books;



Minicursos;



Planilhas.



3. Outro dos melhores canais de saúde e bem estar no YouTube: Carol Borba



Agora, se você quer suar a camisa de verdade, o canal Carol Borba é para você! Liderados pela professora de educação física que dá nome ao canal, já são mais de 6 milhões de inscritos.



Dessa forma, Carol Borba oferece treinamentos físicos variados, que vão desde séries para iniciantes até treinos intensos para tonificar áreas específicas do corpo.



Com uma abordagem dinâmica e direta, Carol começou em sua própria casa e hoje é uma das profissionais de educação física mais importantes do Brasil. Uma prova de que, se você tiver talento e força de vontade, basta um celular para gravar, um editor de vídeo e o céu é o limite!



4. Anjo Low Carb Receitas



Para quem é adepto da dieta low carb, o Anjo Low Carb Receitas é um dos melhores canais de saúde e bem estar para se inscrever no YouTube. Com mais de 1 milhão de inscritos, o canal mostra receitas simples e rápidas, com vídeos bem curtinhos que focam especificamente nos processos do preparo.



Se você quiser perder peso e ficar mais saudável sem abrir mão do sabor, se inscreva nesse canal, pois ele realmente ensina receitas deliciosas, saudáveis e fáceis de fazer.

5. Dr. João Sório Endocrinologista



Ainda na pegada de aprender a se alimentar melhor, cuidar do peso e ficar mais saudável, o canal do endocrinologista João Sório é muito interessante. Lá, o doutor ensina sobre diversos assuntos de saúde, como prevenção ao diabetes, sintomas de problemas na tireoide e muitos outros temas.



Com mais de 1 milhão de inscritos, esse é outro dos melhores canais de saúde e bem estar para se inscrever no YouTube.



6. Pri Leite Yoga



Como o próprio nome já diz, o canal da Pri Leite é especializado em Yoga. Nele, você recebe instruções e ajuda para fazer meditação guiada, yoga e pode equilibrar corpo e mente com a ajuda de uma profissional no conforto da sua casa.



Há dez anos na ativa, o canal já conta com quase 1,5 milhão de inscritos.

Se você é um personal trainer, nutricionista ou ainda quer apenas compartilhar seus conhecimentos sobre um estilo de vida mais saudável, pode criar seu próprio canal no YouTube.



E uma das melhores ferramentas para isso é o CapCut Online, que é gratuito, cheio de recursos e compatível com Mac, Linux e Windows.

Veja a seguir como fazer isso na prática:



1. Depois de gravar o seu vídeo, acesse o site oficial do CapCut Online. Aliás, vale lembrar que você não precisa baixar nada para isso, pois ele é totalmente baseada na web;



2. Já na plataforma, clique em “Criar novo vídeo” e faça o upload dos vídeos gravados no CapCut Online. Então, utilize recursos de edição, como cortes, transições suaves e adição de trilhas sonoras para aprimorar a qualidade visual do conteúdo;



3. Ademais, aproveite as opções de personalização oferecidas pelo CapCut Online para adicionar elementos gráficos. Por exemplo, texto explicativo com o recurso de converter texto em voz, gráficos ou sobreposições, etc.



4. Escolha o formato de saída do vídeo e publique-o direto no YouTube. Além disso, ao publicar os vídeos, otimize o título, descrição e tags para melhorar a visibilidade nos resultados de pesquisa. Isso ajudará a atrair um público interessado em saúde e bem-estar.



Agora que você já conhece os melhores canais de saúde e bem estar para se inscrever no YouTube, se inspire neles, coloque essas dicas em prática e crie o seu próprio com o CapCut Online!