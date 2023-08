Furacão Idalia provoca inundações e mortes na Flórida

Autoridades da Flórida anunciaram duas mortes por conta da passagem do furacão Idalia, que chegou nesta manhã ao estado. Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, duas pessoas morreram em acidentes de carro relacionados ao clima.



Em um dos casos, na região de Pasco, um homem de 40 anos morreu após perder o controle de seu carro por conta das chuvas e colidir com uma árvore. A segunda morte ocorreu em Alachua, onde um homem de 59 anos que dirigia um carro também bateu em árvores em “condições extremamente chuvosas”.



Ambos morreram na hora, ainda segundo a patrulha rodoviária.



O furacão Idalia, que chegou na Flórida na categoria 4 e passou para 3 ao tocar solo, enfraqueceu e chegou à categoria 2, informou na manhã desta quarta-feira (30) o Centro Nacional de Furacões dos EUA. Os ventos seguem com velocidade maior que 200 km/h e potencial destrutivo.



Mais de 230 mil pessoas estão sem energia elétrica no estado por conta do furacão. Os fortes ventos de mais de 200 km/h arrancaram árvores que, por sua vez, derrubaram linhas de energia. A queda de energia acontece, principalmente, ao norte de Tampa.



Na região, ao longo da costa, algumas casas já estão submersas até perto dos telhados, e estruturas desmoronaram.



A tempestade rebaixou para um furacão de categoria 1 ao entrar na Geórgia.

