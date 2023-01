ICE de Boston prende brasileiro condenado por tentativa de homicídio no Brasil

Oficiais de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston prenderam um outro cidadão brasileiro condenado por tentativa de homicídio no Brasil perto de Malden, em 9 de janeiro.



Foi o segundo brasileiro detido por agentes de imigração na semana passada. Ambos estão ilegalmente nos EUA e são procurados pela justiça brasileira.



Jefferson Ferreira de Almeida, 29, foi detido pela Patrulha de Fronteira dos EUA depois de entrar ilegalmente nos Estados Unidos perto de San Luis, Arizona, em 2021, recebeu um aviso para comparecer e, mas não cumpriu o pedido das autoridades.



“Estamos felizes por ter retirado das ruas este foragido e condenado por assassinato em seu país de origem”, disse Todd Lyons, diretor do escritório de campo do ERO em Boston. “Agradecemos a coordenação especializada de toda a equipe nesta ação”, continuou.



Ferreira de Almeida permanecerá sob custódia do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) enquanto aguarda os próximos procedimentos de imigração programados.

No dia 8 de janeiro, Deann Pires de Mello, 26, foi preso pela polícia de Framingham durante uma parada de trânsito. Os agentes descobriram que havia um “alerta vermelho” da Interpol para sua prisão por “homicídio agravado” no Espírito Santo.



Pires de Mello já havia sido colocado em processo de remoção pela Patrulha de Fronteira dos EUA, perto de Hidalgo, Texas, em 26 de julho de 2019. Mas ele foi colocado em liberdade até a sua audiência e “desapareceu” depois disso.



No ano fiscal (AF) de 2022, o ERO prendeu 46.396 não cidadãos com antecedentes criminais; este grupo teve 198.498 acusações e condenações associadas. Estes incluíram 21.531 ofensas de agressão; 8.164 ofensas sexuais e de agressão sexual; 5.554 crimes com armas; 1.501 crimes relacionados a homicídios; e 1.114 crimes de sequestro.

Para ver o relatório na íntegra, clique aqui.