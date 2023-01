Guarda Costeira dos EUA intercepta barco com quase 400 imigrantes no mar

A Guarda Costeira dos EUA deteve um barco que transportava 396 imigrantes haitianos perto das Bahamas em um dos maiores incidentes de contrabando humano na região, disseram autoridades das Bahamas.

Os imigrantes foram detidos perto da distante ilha de Cay Sal, localizada entre a Flórida e Cuba, disseram autoridades de imigração nas Bahamas em um comunicado no domingo, 22.

Todos os imigrantes serão processados na ilha de Inagua, nas Bahamas, e posteriormente repatriados.

Nicole Groll, porta-voz da Guarda Costeira dos EUA, disse à Associated Press nesta segunda-feira, 23, que a interdição aconteceu na tarde de sábado e envolveu um barco de 50 pés (cerca de 15 metros de comprimento).

“Estava extremamente sobrecarregado e muito inseguro”, disse ela. Nenhum outro detalhe estava imediatamente disponível.







Milhares de haitianos estão fugindo de um pico de violência de gangues e do aprofundamento da instabilidade política em um país que atualmente não tem instituições eleitas democraticamente.

Muitos viajam para as Bahamas e outras ilhas próximas na esperança de chegar à Flórida. As viagens costumam ser mortais, com os imigrantes se amontoando em embarcações improvisadas que viraram nos últimos meses.



A Guarda Costeira interceptou mais de 2.000 haitianos e 5.180 cubanos migrando de barco desde o início de outubro. Cay Sal Bank está entre um grupo de ilhas desabitadas no extremo sul das Bahamas que são uma parada frequente para migrantes de Cuba e Haiti a caminho do sul da Flórida.



O êxodo ocorre quando o governo do presidente Joe Biden anunciou recentemente que começaria a rechaçar cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos que chegam ilegalmente à fronteira do Texas.

O governo agora está oferecendo liberdade condicional humanitária para 30.000 pessoas por mês desses países se eles conseguirem um patrocinador financeiro, se inscreverem online e pagarem sua passagem aérea.



Fonte: Associated Press.

