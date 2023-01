DeSantis ativa a Guarda Nacional por chegada ilegal de imigrantes em Florida Keys

O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma ordem executiva na sexta-feira, 6, ativando a Guarda Nacional da Flórida e orientando as agências estaduais de aplicação da lei a ajudar os governos locais a lidar com o aumento do desembarque de migrantes em Florida Keys.



Esses e outros recursos estão sendo ativados, em parte, para ajudar a "evitar mais desembarques de migrantes nas costas da Flórida", disse DeSantis em um comunicado.

“Como os impactos negativos das políticas de imigração sem lei de Biden continuam inabaláveis, o ônus do fracasso do governo Biden recai sobre as autoridades locais, que carecem de recursos para lidar com a crise”, disse o comunicado. "É por isso que estou ativando a Guarda Nacional e direcionando recursos do estado para ajudar a aliviar a pressão sobre os recursos locais. Quando Biden continuar a ignorar suas responsabilidades legais, interviremos para apoiar nossas comunidades."



A medida ocorre quando centenas de migrantes foram interditados no mar ou desembarcaram na costa da Flórida nos últimos dias. Na sexta-feira anterior, o chefe do setor de Miami do CBP, Walter Slosar, twittou que agentes da Patrulha de Fronteira e parceiros de aplicação da lei responderam a cinco desembarques de migrantes e encontraram 90 migrantes cubanos em Florida Keys nas últimas 24 horas.



Nesta segunda-feira, 9, o xerife do condado de Monroe, Rick Ramsay, disse que seu escritório estava ajudando as agências federais de aplicação da lei a responder no fim de semana a um "aumento na chegada de refugiados cubanos". O escritório do xerife informou que mais de 160 refugiados desembarcaram em Middle e Upper Keys.



“A chegada de refugiados exige muitos recursos do Gabinete do Xerife, pois ajudamos nossos parceiros federais de aplicação da lei a garantir que os migrantes estejam com boa saúde e seguros”, disse Ramsay. “Os residentes podem ver uma quantidade maior de agentes da lei e equipes de emergência em todo o condado, à medida que continuamos a responder a esses desembarques”.



A Força-Tarefa de Segurança Interna Sudeste, uma coalizão composta pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, a Guarda Costeira dos EUA e outras entidades disse que entre 30 de dezembro e 2 de janeiro, seus parceiros interditaram e encontraram 606 migrantes no mar e 326 migrantes em Florida Keys. A Força-Tarefa também relatou ter encontrado 59 migrantes em Marquesas Key.

Múltiplos desembarques de migrantes também foram relatados no Parque Nacional Dry Tortugas, forçando o parque a fechar temporariamente quando as autoridades removeram 427 migrantes da região. O parque está situado a aproximadamente 70 milhas a oeste de Key West e só é acessível por barco ou hidroavião.

Em um comunicado à imprensa, o gabinete do governador diz que o estado está mobilizando recursos aéreos que incluem aviões e helicópteros da Guarda Nacional da Flórida para apoiar as interdições de água e "garantir a segurança dos migrantes que tentam chegar à Flórida através do Estreito da Flórida".



Nesta segunda-feira, soldados da Patrulha Rodoviária da Flórida e agentes do Departamento de Polícia da Flórida estiveram presentes em Maratona, coordenando esforços para responder à crise.

Um tenente do FHP disse que a missão da agência será principalmente humanitária. Os soldados serão abastecidos com suprimentos e água para os migrantes que chegam.



Com informações da ABC News.