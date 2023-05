Fronteira EUA-México registra queda de imigrantes após fim do título 42

Os postos de controle na fronteira EUA-México registraram queda de imigrantes em busca de asilo após fim do título 42 - medida sanitária que expirou na quinta-feira, 11.



O secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, disse que a Patrulha de Fronteira fez 6.300 prisões na sexta-feira, 12 – o primeiro dia após a expiração do Título 42 – e 4.200 no sábado. Os números estão bem abaixo dos mais de 10.000 em três dias na semana passada, antes das novas políticas para restringir o asilo que entraram em vigor.



No entanto, apesar da queda nos últimos dias, as autoridades preveem que as detenções aumentarão entre 12.000 e 14.000 por dia, disse Matthew Hudak, vice-chefe da Patrulha de Fronteira, na sexta-feira. E as autoridades não podem estimar com confiança quantos irão cruzar, disse Hudak, observando que os relatórios de inteligência falharam em sinalizar rapidamente um “aumento singular” de 18.000 migrantes predominantemente haitianos em Del Rio, Texas, em setembro de 2021.



Mais de 27.000 migrantes estavam sob custódia ao longo da fronteira na semana passada, um número que pode chegar a 45.000 até o final de maio se as autoridades não puderem liberar os migrantes sem ordem de comparecer ao tribunal de imigração, disse o vice-chefe da Patrulha.



O governo planeja pedir permissão a um tribunal de apelações nesta segunda-feira para liberar migrantes sem ordens de comparecer ao tribunal. As autoridades dizem que leva entre 90 minutos e duas horas para processar um único adulto para o tribunal – potencialmente sufocando as instalações da Patrulha de Fronteira – e mais tempo para processar famílias.



Por outro lado, leva apenas 20 minutos para liberar alguém com instruções para se apresentar a um escritório de imigração em 60 dias, uma prática comum desde 2021 para aliviar a superlotação ao longo da fronteira.



O Departamento de Justiça até levantou a possibilidade de se recusar a prender as pessoas se não puder libertar os migrantes rapidamente, chamando isso de “pior cenário”.







O governo está divulgando novos caminhos legais para os EUA em um esforço para impedir travessias ilegais, incluindo liberdade condicional para 30.000 cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos por mês que se inscrevem online com um patrocinador financeiro e chegam a um aeroporto.

Também, um novo aplicativo móvel do governo dos EUA concede a 1.000 pessoas diariamente uma consulta para cruzar a fronteira e buscar asilo enquanto vivem nos EUA.



“Temos muito mais trabalho a fazer. Precisamos de mais ajuda do Congresso também, em termos de financiamento e mudanças legislativas”, disse Biden a repórteres. Ele disse que administrar a situação na fronteira, no entanto, estava indo “muito melhor do que todos esperavam”.



Fonte: Associated Press.

