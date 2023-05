EUA deportaram 11.000 migrantes de mais de 30 países após fim do Título 42

Os Estados Unidos deportaram ou devolveram mais de 11.000 migrantes ao México e para mais de 30 outros países em uma semana como parte de um esforço do governo Biden para aumentar e divulgar as deportações após o término das restrições de fronteira do Título 42.



Desde que os agentes de fronteira dos EUA perderam a capacidade de expulsar sumariamente migrantes sob a medida sanitária em 11 de maio, o Departamento de Segurança Interna (DHS) disse ter realizado mais de 11.000 deportações formais e retornos de migrantes que recentemente cruzaram a fronteira sul ilegalmente.



Ao contrário dos expulsos pelo Título 42, os migrantes deportados sob a lei de imigração dos EUA podem enfrentar graves consequências criminais e imigratórias, como banimento de cinco anos dos EUA e possível prisão e processo criminal se tentarem reentrar no país sem a permissão do governo.

O governo Biden destacou o aumento do número de deportações formais e as consequências que elas acarretam, como parte de uma campanha mais ampla para impedir a chegada de migrantes ao longo da fronteira EUA-México, que atingiu recordes históricos nos últimos dois anos. As autoridades também disseram que o aumento nas deportações formais contribuiu para uma queda acentuada no número de migrantes que entraram ilegalmente nos EUA na semana passada.



Embora as travessias diárias de migrantes tenham subido para 10.000, um recorde, pouco antes do Título 42 expirar, elas despencaram desde então, com as autoridades de fronteira dos EUA registrando uma média de 4.400 apreensões na semana passada. Nos últimos dois dias, a Patrulha de Fronteira teve uma média de 3.000 apreensões diárias, uma queda de 70% em relação ao início deste mês, mostram os dados do DHS.

Entre os rejeitados desde que o Título 42 expirou estavam 1.100 migrantes da Venezuela, Nicarágua, Haiti e Cuba que retornaram ao México, que concordou em retomar essas nacionalidades a pedido dos EUA.



Enquanto migrantes de outros países enfrentam deportação e banimento de cinco anos em um processo conhecido como remoção acelerada, venezuelanos, nicaraguenses, haitianos e cubanos estão tendo a oportunidade de retornar ao México para que possam se inscrever em um programa que lhes permite vir para os EUA se tiverem patrocinadores financeiros, de acordo com orientação interna revisada pela CBS News. Estes são contados como "retorno voluntário".



A restrição de asilo é projetada para tornar mais difícil para os migrantes passarem pelas triagens iniciais que determinam se eles devem ser autorizados a apresentar seu caso a um juiz. Aqueles que falham nessas entrevistas enfrentam uma rápida deportação. O DHS disse na sexta-feira que os oficiais de asilo dos EUA entrevistaram mais de 2.700 migrantes na semana passada.



Funcionários do governo Biden também atribuíram a redução da migração para a fronteira sul dos EUA aos esforços de países da América Latina para impedir que os migrantes viajem para o norte.



Embora o governo Biden tenha reforçado as regras de asilo e aumentado as deportações, também expandiu programas que dão a certos aspirantes a migrantes a chance de entrar legalmente no país.

Um deles, um aplicativo conhecido como CBP One, permite que migrantes no México agendem um horário para serem processados em uma porta de entrada e recebem permissão para solicitar asilo dentro dos EUA. DHS disse, um aumento de 740 antes do título 42 terminar.



Fonte: CBS News.