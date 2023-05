"Um dia sem imigrantes"- trabalhadores planejam boicote contra novas leis de imigração da Flórida

Um movimento para uma greve trabalhista de imigrantes no dia 1º de junho está ganhando força à medida que as pessoas em todo o país estão reagindo às leis de imigração recentemente assinadas na Flórida.



"Por que isso é importante para mim? Por respeito", disse Samuel Ruiz, da Califórnia, ao canal WPTV. Um TikTok que ele postou pedindo que a greve se tornasse viral, já que as pessoas em todo o país planejam se juntar ao movimento, mostrando um dia sem imigrantes.



O movimento também pede que as pessoas boicotem os produtos da Flórida em 1º de junho e tentem não gastar dinheiro aqui no estado. As novas leis proíbem o acesso de indocumentados à carteira de habilitação e também exigem que empresas e hospitais informam o status imigratório dos trabalhadores, dentre outras medidas.

"Apenas pare por um dia, deixe-os saber que sua barraca de taco não será aberta, seu quintal não será cortado, seu telhado não será construído", disse Ruiz. "Mais cedo ou mais tarde, se não falarmos ou permitirmos esse tipo de ataque a uma determinada comunidade, isso poderá se espalhar por todo o país."



Na comunidade brasileira no sul da Flórida, circulam informações pelas redes sociais de um movimento pedindo a paralisação de 1 a 5 de junho. Nela, alguns pedem que ninguém vá trabalhar ou consuma em lojas e restaurantes no período. O medo também é percebido nas conversas dentro de grupos de brasileiros, com pessoas dizendo que conhecem quem já se mudou ou que pretendem se mudar do estado.

"Donas de 'schedule' estão com medo. Algumas estão perdendo ajudantes e casas. Muita gente indo embora, inclusive eu vou no dia 5 de junho", diz uma brasileira.



O restaurante El Mariachi em West Palm Beach é um dos estabelecimentos que aderiram à paralisação e não vai abrir no dia 1º de junho, informou o WPTV.



Victor Prado, gerente geral do restaurante, disse ao canal que ficará fechado o dia todo. “Estamos fechando o restaurante o dia todo, não pretendemos abrir para que DeSantis veja como está a mão de obra imigrante no estado”, disse o gerente, completando que amigos eletricistas e construtores perderam trabalhadores e até mesmo alguns funcionários de seu restaurante se mudaram da Flórida.



"Algumas pessoas que trabalham aqui há 2 ou 3 anos estão saindo porque estão com medo, estão com medo da lei", disse Prado.

Segundo o gerente, todos os seus funcionários estão legalmente autorizados a trabalhar, mas ele teve problemas para encontrar pessoas para trabalhar, e é por isso que há planos para 1º de junho de greve em solidariedade a todos os imigrantes.

De acordo com a American Civil Liberties Union, os imigrantes pagam mais de US$ 90 bilhões em impostos todos os anos. A Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos (LULAC), o maior e mais antigo grupo latino-americano de direitos civis, emitiu um alerta de viagem na semana passada sobre as novas medidas, alertando os turistas em potencial de que a Flórida é um "ambiente perigoso e hostil".



