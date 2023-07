México entra com ação contra barreira flutuante para conter imigrantes no Rio Grande (TX)

O governo do México reclamou ao governo dos Estados Unidos sobre a implantação de barreiras flutuantes pelo estado do Texas no Rio Grande - um dos meios de travessia ilegal de imigrantes para os EUA.

O Rio Grande tem 1.896 milhas (3.051 quilômetros) de extensão, indo do Colorado ao Golfo do México e é a fronteira efetiva dos EUA com o México na maior parte do Texas.



Todos os dias, centenas de migrantes tentam atravessar o rio para tentar entrar nos Estados Unidos. Em resposta, o Texas iniciou um esforço multibilionário para reforçar a segurança na fronteira, que inclui a construção de boias e arame farpado no rio.



Entre outubro de 2021 e outubro de 2022, a Patrulha de Fronteira dos EUA registrou mais de 2 milhões de tentativas de chegar aos EUA.



Que ação o México iniciou?



A ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Barcena, disse que seu país reclamou formalmente às autoridades americanas sobre o plano de barreira.

Barcena questionou se as barreiras poderiam impedir o fluxo de água no rio, o que ela disse violaria os tratados bilaterais de 1944 e 1970 sobre limites e água.

Os tratados exigem que o rio permaneça desobstruído.

"Enviamos uma carta diplomática [aos Estados Unidos] em 26 de junho porque, na realidade, o que está sendo violado é o tratado de água de 1944", disse ela a repórteres na Cidade do México.

Barcena acrescentou que o México enviará uma equipe de inspeção ao Rio Grande para ver se alguma barreira se estende até o lado mexicano do rio fronteiriço.

Ela também reclamou dos esforços dos EUA para colocar arame farpado em uma ilha baixa no rio perto de Eagle Pass, Texas.

O Departamento de Estado dos EUA e o gabinete do governador do Texas, Greg Abbott, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.



O que o Texas está fazendo?



No mês passado, o governador do Texas, Greg Abbott, ordenou a construção da barreira flutuante na cidade de Eagle Pass para dificultar a travessia da fronteira.

“Além do arame farpado, agora temos bóias na água para impedir que as pessoas cruzem a parte central do Rio Grande e entrem no estado do Texas”, disse Abbott à Fox News.



Muitos migrantes se afogaram tentando cruzar os rios, e alguns especialistas temem que as bóias possam apenas aumentar o risco de vida.

No início deste mês, quatro migrantes morreram afogados no Rio Grande e em setembro passado nove migrantes morreram e 37 foram resgatados enquanto tentavam atravessar o rio cheio de chuva perto de Eagle Pass.

Outros especialistas questionaram o impacto ambiental das barreiras no rio.

Depois de instaladas, as partes acima do rio do sistema e as correias às quais estão conectadas cobrirão 305 metros do meio do Rio Grande, com âncoras no leito do rio.

Além da reclamação do México, um empresário do Texas abriu um processo contra as barreiras, dizendo que isso prejudicaria os passeios fluviais de sua empresa.

Abbott acusa regularmente o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de não conter o fluxo de imigrantes indocumentados que entram no país.



Fonte: AP Reuters.