EUA decidem prorrogar isenção de entrevista para visto, diz US Travel Association

O presidente e CEO da US Travel Association, Geoff Freeman, emitiu uma declaração sobre os Departamentos de Estado e Segurança Interna dos EUA terem acatado o pedido de prorrogar a isenção de entrevista de visto para renovação e para candidatos de baixo risco, que expiraria em 31 de dezembro.



"A autoridade de isenção de entrevista de visto dá aos funcionários consulares o poder de dispensar entrevistas pessoais para certos pedidos de visto de não imigrante de baixo risco. Os candidatos elegíveis já visitaram os EUA e ainda estão sujeitos às mesmas extenuantes verificações de antecedentes e triagem que todos os não-imigrantes recebem. A não prorrogação da autoridade de isenção teria aumentado significativamente os tempos de espera para 40% dos requerentes de visto, custando à economia dos EUA milhares de milhões de dólares em gastos de viajantes perdidos.



A isenção de entrevistas de visto para viajantes de baixo risco é fundamental para proteger a economia americana e reduzir o atraso na era da pandemia que impediu o crescimento das viagens internacionais de entrada para os Estados Unidos.



Mesmo quase quatro anos após o início da pandemia, os Estados Unidos recebem menos 13 milhões de visitantes do que em 2019. Grande parte desse declínio é o resultado direto de tempos de espera teimosamente elevados para entrevistas de visto – atualmente em média mais de 400 dias nos principais mercados de origem. . A extensão da autoridade de isenção de entrevista de visto é um passo importante no aumento da competitividade global e na promoção de uma experiência de viagem mais integrada e segura.

Ao estender a autoridade de isenção de vistos, a administração Biden evitou uma perda de 64 milhões de visitantes e 215 mil milhões de dólares em gastos nos próximos 10 anos. Só em 2024, os EUA reterão 2,2 milhões de visitantes adicionais e 5,9 mil milhões de dólares em gastos de viajantes que teriam sido perdidos sem a prorrogação".

A US Travel agradeceu aos Departamentos de Estado e de Segurança Interna pelos seus esforços para manter a segurança, eliminar barreiras e facilitar o crescimento das viagens internacionais de entrada.

No mês passado, a U.S. Travel Association enviou uma carta ao secretário de Estado, Antony Blinken, e ao secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, instando as agências a estender a autoridade de isenção de entrevista de visto.



A US Travel Association é a organização nacional sem fins lucrativos que representa a indústria de viagens de US$ 1,2 trilhão dos EUA.





De acordo com a regra, os oficiais consulares terão prerrogativa para dispensar candidatos da exigência de entrevista nos casos de primeiro pedido ou renovação do visto H-2, voltado para estrangeiros que vão aos EUA realizar trabalhos temporários e sazonais.

Além disso, também poderão ser isentos da entrevista solicitantes dos três tipos de visto de estudo e intercâmbio (F, M e J), além dos vistos H-1, H-3, H-4, L, O, P e Q, caso já tenham recebido um visto americano anteriormente e nunca tenham tido um pedido de entrada nos EUA negado.

A regra também prevê que qualquer renovação de visto, incluindo o de negócio e turismo (B1/B2), por exemplo, poderá ser dispensada da entrevista, se o visto anterior não tiver vencido há mais de 48 meses.

We applaud @StateDept & @DHSgov for extending the visa interview waiver authority for low-risk applicants—a policy critical to protecting the economy & reducing visa backlogs. The extension will prevent a loss of 64M visitors & $215M over the next decade. https://t.co/EwrGd27yGl