Quadrilha de casamentos falsos para Green Card é condenada à prisão

Quatro pessoas que vivem em Los Angeles, Califórnia, foram condenadas por organizarem pelo menos 600 casamentos falsos de imigrantes com o objetivo de obter o green card.



Marcialito Biol Benitez, 50, Juanita Pacson, 48, Engilbert Ulan, 43 e Nino Valmeo, 47, foram presos e acusados junto com outras sete pessoas de conspiração para cometer fraude no casamento e fraude em documentos de imigração.



Benitez, que se diz ser o líder, e os seus co-réus, todos cidadãos filipinos residentes em Los Angeles, organizaram sindicatos falsos e apresentaram mais de 600 pedidos falsos aos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA entre Outubro de 2016 e Março de 2022.



A falsa agência, sem escritórios físicos em Los Angeles, cobrou a preparação dos documentos e a organização dos casamentos por uma taxa entre US$ 20 mil e US$ 35 mil em dinheiro. A "fábrica de casamentos de imigrantes" faturou mais de US$ 8 milhões em cinco anos, até abril de 2022, segundo a acusação.



Quando os casamentos se desfizeram, muitas vezes porque o cidadão americano queria desistir, os membros dos gangues inventaram falsos casos de violência doméstica contra eles e solicitaram green cards ao abrigo da Lei da Violência Contra a Mulher, disseram os procuradores.



A falsa aliança de casamento também pagava cidadãos norte-americanos em troca do casamento com seus clientes estrangeiros, disse o Gabinete do Procurador do Distrito de Massachusetts.







Benitez se declarou culpado em setembro de 2023 e foi condenado em 7 de março pela juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Denise J. Casper, a 22 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts.

Pacson também se declarou culpado em setembro de 2023 e foi condenado a dois anos de liberdade supervisionada, sendo os primeiros quatro meses em prisão domiciliar.

Ulan levou seu caso a julgamento e foi condenado por um júri federal em novembro de 2023 e foi condenado a 14 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada em 6 de março.



Valmeo se declarou culpado em agosto de 2023 e foi condenado a três anos de liberdade supervisionada, sendo os primeiros seis meses de prisão domiciliar em 11 de janeiro.

'É uma grande honra e privilégio tornar-se cidadão americano, mas Engilbert Ulan fez desse processo uma farsa absoluta. Ulan e seus co-conspiradores violaram as leis de imigração em vigor para proteger a segurança pública e criaram uma desvantagem injusta para aqueles que buscam obter sua cidadania legalmente', Jodi Cohen, Agente Especial Encarregada do Federal Bureau of Investigation, Divisão de Boston disse no momento de sua condenação.

Questionado sobre se os clientes que beneficiaram do esquema poderiam agora perder o seu estatuto de residente permanente, um porta-voz dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA disse que o Departamento de Justiça está investigando.