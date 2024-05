Vermont concederá licenças profissionais a imigrantes indocumentados

A partir de Setembro, Vermont poderá conceder licenças profissionais a pessoas que cumpram os requisitos, independentemente do seu status de imigração, numa medida que os apoiantes esperam que alivie a escassez de mão-de-obra em Vermont.



O governador republicano Phil Scott sancionou o projeto de lei na segunda-feira. Outros estados como Washington, Califórnia e New Jersey já possuem lei semelhante.

“Todos conhecemos os desafios da nossa força de trabalho cada vez menor e a necessidade de maximizar o potencial econômico do nosso estado, empregando profissionais em ocupações que melhor se alinhem com as suas competências e formação, independentemente do seu status de imigração”, disse a senadora Becca White, uma democrata, no mês passado.



A lei dá aos requerentes a opção de fornecer um número de identificação de empregador federal ou um número de identificação de contribuinte individual (Individual taxpayer identification number-ITIN), em vez de um número de segurança social, para obter ou manter uma licença ou certificação profissional.

Dez outros estados implementaram alguma forma desta política, disse White.



As vagas persistentes em todas as indústrias de Vermont “continuam a minar a eficiência e a produtividade da nossa economia local e a criar um atraso na cadeia de abastecimento em muitas indústrias que impacta as experiências dos consumidores e os negócios”, disse ela.

O Departamento do Trabalho de Vermont informou na quinta-feira, 16, que o estado tinha mais de 7.700 vagas de emprego abertas. Segundo os últimos dados, o estado teve uma taxa de desemprego de 2,2% em março.

A lei se estende a mais de 100 funções profissionais, incluindo enfermeiros, barbeiros, assistentes sociais, silvicultores e conselheiros sobre uso indevido de substâncias.



Fonte: Associated Press.