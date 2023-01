Mais republicanos pedem renúncia do deputado eleito George Santos

Os pedidos republicanos da Câmara para que o deputado, filho de brasileiros eleito, George Santos, renuncie estão crescendo. Líderes estaduais do Partido Republicano em Nova York disseram que ele deveria se afastar devido a uma série de mentiras e invenções na biografia que ele publicou nas eleições de meio de mandato de 2022.



Os legisladores oficializaram um pedido de renúncia do deputado O presidente do partido no condado de Nassau, em Nova Iorque, Joseph G. Cairo Jr., afirma que George Santos “desgraçou a Câmara dos Deputados e não o consideramos um de nossos congressistas”.



“Está claro que George Santos perdeu a confiança e o apoio de seu partido, de seus eleitores e de seus colegas. Com a extensão e a gravidade das acusações contra ele, sua incapacidade de assumir total responsabilidade por sua conduta e as numerosas investigações em andamento, acredito que ele é incapaz de cumprir seus deveres e deve renunciar", disse Lawler em um comunicado.



A deputada Nancy Mace, R-S.C., disse nesta quinta-feira, 12, que Santos "deveria renunciar". Ela adiou ao Comitê de Ética pedidos para investigá-lo, porque, segun do ela, o processo poderia levar semanas ou meses.



"É um problema para nós no Congresso porque o povo americano não confia em ninguém. Eles acham que todos os políticos mentem, e há pessoas boas entre nós que estão tentando fazer a coisa certa", disse Mace na quinta-feira no MSNBC's Morning Joe. "Ele deveria renunciar, mas obviamente não o fará."



Os pedidos de renúncia marcam a ação mais contundente desde a publicação de uma reportagem do jornal The New York Times, na qual foi revelado que Santos havia mentindo a respeito da sua formação educacional e profissional para seus eleitores.



Santos insistiu na quinta-feira que não renunciará "até que as mesmas 142.000 pessoas" em Nova York que o elegeram "me digam que não me querem". (O conselho eleitoral de Nova York mostra que 145.824 eleitores o apoiaram em novembro).

E o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, R-Calif., não está pedindo que ele saia.

“Ele tem um longo caminho a percorrer para conquistar a confiança, mas a única coisa que sei é que você aplica a Constituição de forma igual a todos os americanos”, disse McCarthy a repórteres na quinta-feira.

“Os eleitores de seu distrito o elegeram. Ele está sentado. Ele faz parte da Conferência Republicana. Existem preocupações com ele, então ele irá para a Ética. Se algo estiver errado, ele será responsabilizado exatamente como qualquer outra pessoa neste corpo seria.

Santos apresenta um dilema político para os republicanos. As notícias nacionais sobre suas várias decepções mancharam sua imagem e criaram constrangimento para um partido que não quer ser definido por ele. Em Nova York, o Partido Republicano superou as expectativas nas eleições de meio de mandato e conquistou quatro cadeiras na Câmara.



Santos derrubou uma cadeira ocupada pelos democratas em Long Island. Se ele renunciar, a mesma poderá ser disputada novamente em uma eleição especial.



I was elected to serve the people of #NY03 not the party & politicians, I remain committed to doing that and regret to hear that local officials refuse to work with my office to deliver results to keep our community safe and lower the cost of living.



I will NOT resign!