Promotoria de Nova York anuncia abertura de investigação contra George Santos

Promotores federais em Nova York estão investigando as finanças do deputado republicano eleito George Santos, filho de brasileiros eleito esse ano deputado pelo estado de NY, e que admitiu ter mentido em seu currículo com o intuito de se eleger. As informações são da CNN.



A notícia da investigação, que está sendo realizada pelo escritório do procurador dos EUA no Distrito Leste de Nova York, chega quando o republicano admitiu ter mentido sobre partes importantes de sua biografia.

Santos tem enfrentado dúvidas sobre sua riqueza e empréstimos totalizando mais de US$ 700.000 que ele fez em sua bem-sucedida campanha de 2022.



Santos disse à Semafor que ganhou dinheiro por meio de “introdução de capital” e “fechamento de negócios” para “indivíduos de alto patrimônio líquido”. O escritório do procurador dos EUA no Distrito Leste de Nova York se recusou a comentar.

A CBS News noticiou pela primeira vez a investigação federal, que ocorre quando o escritório do promotor distrital do condado de Nassau anunciou na quarta-feira que estava investigando falsificações de Santos.



“As inúmeras invenções e inconsistências associadas ao congressista eleito Santos são impressionantes”, disse a promotora distrital do condado de Nassau, Anne Donnelly.

Ela disse que os residentes do 3º Distrito Congressional de Nova York, que abrange partes do condado de Nassau, “devem ter um representante honesto e responsável no Congresso. Ninguém está acima da lei e se um crime foi cometido neste condado, vamos processá-lo”.

Brendan Brosh, porta-voz do escritório, acrescentou: “Estamos investigando o assunto”.

A CNN procurou um representante de Santos para comentar as investigações.

O New York Times revelou pela primeira vez na semana passada que a biografia de Santos parecia ser parcialmente fictícia. A CNN confirmou os detalhes dessa reportagem sobre sua educação universitária e histórico de empregos.



O KFile da CNN descobriu ainda mais falsidades de Santos, incluindo alegações de que ele foi forçado a deixar uma escola particular em Nova York quando os ativos imobiliários de sua família sofreram uma queda e afirmando que ele representou o Goldman Sachs em uma importante conferência financeira.



Santos, em entrevistas à rádio WABC e ao New York Post no início desta semana, admitiu ter mentido sobre frequentar o Baruch College e a New York University, bem como deturpar seu emprego no Goldman Sachs e no Citigroup, mas alegou que não havia cometido nenhum crime.

A CNN confirmou reportagem do Times de que Santos foi acusado de peculato em um tribunal brasileiro em 2011, de acordo com autos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No entanto, registros judiciais de 2013 afirmam que a acusação foi arquivada depois que intimações judiciais não foram respondidas e eles não conseguiram localizar Santos.

Na entrevista ao New York Post, Santos negou ter sido acusado de qualquer crime no Brasil.

“Eu não sou um criminoso aqui – nem aqui ou no Brasil ou em qualquer jurisdição do mundo. Absolutamente não. Isso não aconteceu”, disse Santos.

A procuradoria-geral de Nova York disse à CNN na semana passada que não havia iniciado uma “investigação formal” sobre Santos, mas disse que a procuradora-geral Letitia James estava “investigando” algumas das coisas que foram levantadas sobre Santos em relatórios recentes.

Santos também está enfrentando crescente escrutínio de membros de seu próprio partido.