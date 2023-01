Drag queen no BR, mãe no ataque em NY, golpe em GofundMe: polêmicas do deputado eleito George Santos

Filho de imigrantes brasileiros e eleito deputado em novembro, George Santos, 34 anos, está envolto em mentiras e polêmicas criadas por ele mesmo. Primeiro deputado abertamente gay a se eleger nos Estados Unidos pelo Partido Republicano, a pressão para renunciar aumenta, mas tem o apoio do líder da Câmara e deixou claro que só o fará se os 142 mil eleitores que votaram nele exigirem que saia.



Os contrastes com as ideias conservadoras defendidas durante a campanha na qual se elegeu atraíram críticas. Além das mentiras colocadas no seu currículo, como ter feito cursos ou ter trabalhado em um grande banco, Santos também foi desmentido por relacionar a mãe ao ataque das 'Torres Gêmeas' em Nova York 2001.



Santos também é acusado de enganar um veterano de Nova Jersey em US $ 3.000 que ele arrecadou por meio de uma página do GoFundMe. Além disso, a origem dos recursos para o financiamento de sua campanha está sob suspeita.



Primeiro republicano abertamente gay a ganhar uma cadeira na Câmara no Congresso como não titular, ele se posicionou como um conservador ferrenho em muitas questões sociais, inclusive apoiou o projeto de lei "não diga gay" da Flórida, que proíbe discussões em sala de aula sobre orientação sexual e identidade de gênero. Na esteira da lei da Flórida, shows e artistas de drag também têm sido denunciados.



"Sou abertamente gay, nunca tive problemas com minha identidade sexual na última década e posso dizer e garanto a você, sempre serei um defensor das pessoas LGBTQ", disse em campanha. No entanto, Santos também omitiu em campanha ter sido casado com uma mulher.

No início da pandemia, em março de 2020, relatou ter lutado contra um tumor cerebral. Em outra entrevista, disse que perdeu quatro funcionários no massacre com 49 mortos na boate Pulse, em 2016 em Orlando. Ele se envolveu em uma empresa acusada de esquema de pirâmide, foi despejado de vários imóveis e teve a sua carteira de motorista suspensa.





Conhecido no Rio de Janeiro como Anthony, ou pelo seu nome de drag queen, Kitara Ravache, Santos competiu como drag queen em concursos de beleza brasileiros há 15 anos, disseram dois conhecidos à Reuters na quarta-feira, 18.



Uma artista brasileira de 58 anos, que usa o nome de drag Eula Rochard, disse à Reuters que fez amizade com o agora congressista quando ele se travestiu em 2005 na primeira parada do orgulho gay em Niterói, um subúrbio do Rio de Janeiro. Três anos depois, Santos competiu em um concurso de beleza drag no Rio, disse Rochard.



Outra niteróiense que conheceu o deputado de 34 anos, mas pediu para não ser identificada, disse que ele participou de concursos de beleza de drag queen e aspirava ser Miss Gay Rio de Janeiro.



O congressista disse no Twitter na quinta-feira que as alegações de que "sou uma drag queen ou 'atuei' como uma drag queen" são "categoricamente falsas", acrescentando: "Não vou me distrair nem me perturbar com isso".



Rochard disse que o deputado era uma drag queen "pobre" em 2005, com um vestido preto simples, mas em 2008 "voltou para Niterói com muito dinheiro" e um vestido rosa extravagante para mostrar. Santos competiu em um concurso de beleza drag naquele ano usando o nome drag Kitara Ravache, mas perdeu, disse Rochard.



The most recent obsession from the media claiming that I am a drag Queen or “performed” as a drag Queen is categorically false.



The media continues to make outrageous claims about my life while I am working to deliver results.



I will not be distracted nor fazed by this. — George Santos (@Santos4Congress) January 19, 2023





O representante George Santos, de Nova York, disse constantemente que sua mãe, Fatima Devolder, estava trabalhando em seu escritório na Torre Sul do World Trade Center durante os ataques de 11 de setembro de 2001. Mesmo quando ele alterou sua biografia oficial para remover outras alegações falsas, o relato de Santos sobre os laços com a tragédia permaneceu.

Mas os documentos oficiais de imigração analisados pelo The New York Times na quarta-feira também contradizem diretamente essa afirmação. Em um pedido de visto para entrar nos Estados Unidos protocolado em 2003, a Sra. Devolder disse que havia deixado o país para o Brasil em junho de 1999 e não havia retornado desde então. Em documentos anteriores arquivados em junho de 2001, três meses antes dos ataques, a Sra. Devolder disse que não podia retornar aos Estados Unidos desde 1999 porque seu green card havia sido roubado no Brasil.



Uma porta-voz de Santos, que representa partes do Queens e Long Island, não respondeu imediatamente a um e-mail pedindo comentários.

A ligação aparentemente fabricada de Santos com o 11 de setembro marca mais uma entrada em uma longa lista de falsidades que ele compartilhou ao se candidatar a um cargo eletivo. Ele atraiu o interesse de investigadores federais e locais depois que o The Times noticiou no mês passado que ele omitiu detalhes das divulgações financeiras e baseou sua apresentação aos eleitores em Nova York em uma série de mentiras sobre suas propriedades imobiliárias, diplomas acadêmicos e carreira em Wall Street.

Por trás da investigação do Times: os jornalistas Michael Gold e Grace Ashford discutem como o representante George Santos foi eleito para o Congresso e como descobriram que ele era uma fraude.



Visão dividida: os republicanos de Nova York estão prontos para se livrar do representante recém-eleito depois que seu padrão de fraude foi revelado. Mas os líderes republicanos da Câmara precisam muito de seu voto.



Enfrentando inquéritos: Promotores federais e locais estão investigando se o Sr. Santos cometeu crimes envolvendo suas finanças ou fez declarações enganosas, enquanto as autoridades no Brasil disseram que iriam reatar um caso de fraude de 2008 contra ele.



Identidades Alternativas: Um vídeo recém-aparecido mostra Santos em 2019 usando uma de suas identidades alternativas e instando os membros da L.G.B.T.Q. comunidade para abraçar os republicanos. O clipe oferece uma visão das primeiras incursões de Santos na vida política pública.



Mesmo que a rede de falsidades de Santos tenha irritado seus eleitores e políticos de ambos os lados do corredor, mentir sobre uma conexão com o 11 de setembro tem ressonâncias únicas em Nova York. Mas a alegação de que a mãe de Santos testemunhou os ataques de 11 de setembro, que permaneceu em seu site de campanha na noite de quarta-feira, marca a terceira ocasião notável em que Santos apareceu para se vincular falsamente a tragédias notórias.

Em uma entrevista após sua eleição, Santos, que é gay, disse que uma empresa para a qual ele trabalhou “perdeu quatro funcionários” no tiroteio da boate Pulse em Orlando em junho de 2016. O Times revisou a cobertura de notícias e obituários e não encontrou nenhuma evidência que poderia apoiar a reivindicação.

Santos, 34, também disse que os pais de sua mãe eram refugiados judeus que fugiram da perseguição na Ucrânia e "sobreviveram ao Holocausto". Mas relatórios do The Forward, uma publicação judaica, e da CNN encontraram evidências de que seus avós nasceram no Brasil. Ele disse que cresceu ouvindo que seus avós maternos eram refugiados judeus que vieram para o Brasil. Mas em documentos de imigração arquivados no Departamento de Estado, Devolder, que morreu em 2016, disse que seus pais nasceram no Brasil.

Esses documentos, e aqueles que mostram que Devolder não estava em Nova York em 11 de setembro, foram fornecidos ao The Times por um pesquisador, Alex Calzareth, que os obteve por meio de um pedido da Lei de Liberdade de Informação. O Sr. Calzareth então os compartilhou com o The Times e outros meios de comunicação, incluindo o The Forward.



Santos também havia dito anteriormente que sua mãe trabalhou para se tornar “a primeira mulher executiva em uma grande instituição financeira”. Mas nos documentos de imigração, ela se descreveu como governanta e empregada doméstica.

Os amigos e ex-colegas de quarto de Santos se lembram de Devolder como uma mulher trabalhadora e amigável que ganhava a vida limpando casas e vendendo comida. Ninguém entrevistado pelo The Times se lembrava de ela ter trabalhado com finanças.







Santos também foi supostamente acusado de enganar um veterano de Nova Jersey em US $ 3.000 que ele arrecadou por meio de uma página do GoFundMe em 2016. Santos criou a página para supostamente arrecadar dinheiro para cobrir os custos das contas veterinárias do veterano. As autoridades brasileiras reabriram uma investigação sobre Santos por acusações de falsificação de cheques.

Apesar das investigações, uma queixa apresentada à Comissão Eleitoral Federal e uma queixa ética da Câmara apresentada pelos deputados democratas Ritchie Torres e Dan Goldman, Santos ainda recebeu dois cargos de comitê do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, nesta semana. Ele será membro dos comitês de Pequenas Empresas e Ciência, Espaço e Tecnologia.



Fonte: Reuters e The New York Times.

Leia também