Dois dos quatro americanos sequestrados no México são encontrados mortos

Dois dos quatro americanos desaparecidos após cruzarem a fronteira com o México na sexta-feira, 3, foram encontrados mortos e outros dois estão vivos, disseram autoridades mexicanas nesta terça-feira, 6.

Um dos sobreviventes foi encontrado ferido e o outro saiu ileso, informou o governo de Tamaulipas, depois de confirmar as duas mortes. Uma operação conjunta entre agentes do FBI e policiais mexicanos foi montada desde o desaparecimento.



Ambos os sobreviventes foram devolvidos aos Estados Unidos, disse o procurador-geral do estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica. Não ficou imediatamente claro se os corpos dos mortos também já foram devolvidos.



Um suspeito estava sob custódia, disseram as autoridades mexicanas.







Os americanos desapareceram na sexta-feira depois de serem pegos no fogo cruzado de grupos de cartéis rivais na cidade fronteiriça de Matamoros, no estado de Tamaulipas, logo abaixo de Brownsville, Texas. Os homens armados dispararam uma enxurrada de balas contra os americanos depois que eles cruzaram a fronteira em uma minivan branca com placa da Carolina do Norte, informou o FBI.



Os quatro americanos foram então colocados em uma caminhonete e retirados do local pelos bandidos. Não ficou claro como e onde os quatro foram encontrados.







Zalandria Brown, de Florence, Carolina do Sul, disse à Associated Press que entrou em contato com o FBI e autoridades locais depois de saber que seu irmão mais novo, Zindell Brown, era uma das quatro vítimas.

Zindell Brown, que mora em Myrtle Beach, Carolina do Sul, e dois amigos estavam com um terceiro amigo que estava indo para o México para uma cirurgia plástica de "abdominoplastia".



As outras vítimas não tiveram as identidades reveladas até a publicação desta.

Matamoros é o lar de facções de cartel em guerra. Na sexta-feira, os EUA emitiram um alerta sobre o tiroteio e as autoridades locais alertaram as pessoas para se abrigarem no local. O alerta também lembrou os cidadãos americanos que esta parte específica do México é um "Nível 4: Não Viaje", que é o aviso mais alto no Sistema de consultoria de viagens do Departamento de Estado dos EUA.