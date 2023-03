Menina de 3 anos mata irmã de 4 anos com tiro acidental no Texas

Uma menina de 3 anos encontrou uma arma carregada em uma casa no Texas e atirou acidentalmente em sua irmã, matando a criança de 4 anos no domingo, 12, disse a polícia local.

O xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, disse que as meninas estavam no quarto de um apartamento na Bammel North Houston Road, onde moravam com os pais, por volta das 20h. Cinco adultos, todos membros da família ou amigos da família, estavam em outras partes do apartamento e as meninas foram deixadas sem supervisão sem querer.



“Parece que um dos pais pensou que o outro estivesse cuidando das crianças quando, na verdade, as duas foram deixadas sem supervisão. Foi quando a menina de 3 anos teve acesso à arma semiautomática carregada. Familiares ouviram um único tiro. Eles correram para a sala e encontraram a criança pequena, de 4 anos, inconsciente”, acrescentou.



A família ligou para a polícia, que declarou a menina morta no local.



“Parece apenas outra história trágica de, novamente, uma criança obtendo acesso a uma arma de fogo e ferindo outra pessoa e desta vez houve um tiro fatal. A comunidade é impactada quando uma criança perde a vida dessa maneira”, disse Gonzalez, acrescentando que o tiroteio foi outra morte evitável.



“Continuamos a enviar a mensagem de que isso é muito evitável. Você precisa ter certeza de que está sendo um proprietário responsável de armas, guardando suas armas em um local seguro. Deve ser mais do que apenas dizer aos jovens para não tocarem nas armas. Sabe, temos que fazer um pouco mais. Vemos muitas situações trágicas como essa acontecerem,”disse Gonzalez.



A promotoria do condado de Harris decidirá se algum dos adultos enfrentará acusações com base na investigação policial, que ainda está em fase preliminar. Fonte: Associated Press







De acordo com a lei do Texas, se uma criança com menos de 17 anos de idade obtiver acesso a uma arma de fogo prontamente descarregável (ou seja, carregada com munição, esteja ou não uma munição na câmara), uma pessoa pode ser responsabilizada criminalmente por negligência criminosa.



Diferente da Flórida e outros estados, o Texas não tem leis que exijam que armas de fogo não vigiadas sejam armazenadas de uma determinada maneira. O Texas também não exige um dispositivo de bloqueio para acompanhar a venda de uma arma de fogo, e nenhum estatuto estadual exige que os proprietários de armas de fogo tranquem suas armas afirmativamente.



Os donos de armas de fogo são orientados a "armazenar descarregada e segura usando uma trava de gatilho, trava biométrica, caixa de armas, cofre, armário de armas ou cofre de armas", mas não são obrigados a fazê-lo.

Leia também