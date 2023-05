Brasileiro é encontrado morto no apartamento em que morava na Filadélfia

O goiano Vitor de Matos, de 34 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava na Filadélfia. Amigos encontraram o corpo. Eles estranharam o sumiço, após o rapaz não comparecer ao trabalho,e foram até a residência.



Wilson Geraldo, tio do brasileiro, disse ao G1 que o sobrinho morava no país há mais de 5 anos, é pai de duas crianças, que moram em Professor Jamil, Goiás, mesma cidade em que a mãe dele e os demais parentes vivem.



Na Filadélfia, o goiano trabalhava no ramo da construção civil e buscava melhores oportunidades para tentar uma vida melhor para a família, conforme contou o tio.



A família ainda não sabe a causa da morte. No entanto, Wilson disse que foi informado que o laudo será entregue junto ao corpo, já que o sobrinho não tem parentes nos EUA.



De acordo com Wilson, os amigos que encontraram o corpo do sobrinho disseram que aparentemente não havia sinais de violência.







A família contou que o custo do traslado do corpo para o Brasil é de $ 10.800, em torno de R$50 mil. Sem condições financeiras, eles pediram ajuda ao governo brasileiro por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás.

No entanto, de acordo com o gabinete, por lei, “o Governo não pode arcar com todo valor referente ao repatriamento do corpo”, mas pode ser ajudar nos serviços referentes ao valor da cremação e repatriação das cinzas, desde que apresente um orçamento dentro das regras da lei estadual.



Porém, a família não quer que o corpo seja cremado. “Os pais dele estão em desespero, tem 5 anos que não veem o filho pessoalmente e querem de qualquer forma trazer o corpo pra fazer a última despedida, o amamos muito”, desabafou o tio.



A procuradoria do Governo autoriza a família usar o valor e complementar caso não opte pela cremação. Portanto é imprescindível que a família recorra a formas de arrecadação para completar o valor.

Até o momento foi arrecadado cerca de R$ 20 mil em doações, segundo os parentes, mas a família precisa juntar todo o valor necessário.

No dia 8 deste mês, um casal de brasileiros foi encontrado morto dentro do apartamento onde moravam em São Francisco, na Califórnia. José Claudionor da Cruz, de 28 anos, e Andressa Pereira, de 26 anos, eram de Vicente Pires, no Distrito Federal. O apartamento não tinha sinais de arrombamento, e os corpos não apresentavam ferimentos. A polícia investiga o caso.