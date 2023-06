Mais de 1 milhão de pessoas perdem Medicaid; maior parte na Flórida

Mais de 1 milhão de pessoas foram retiradas do Medicaid nos últimos dois meses, a maior parte na Flórida. Os estados estão interrompendo a cobertura de assistência médica que foi concedida temporariamente a alguns por causa da pandemia de coronavírus.



O Medicaid é um programa federal e estadual conjunto que ajuda a cobrir os custos médicos de algumas pessoas com renda e recursos limitados. O governo federal tem regras gerais que todos os programas estaduais do Medicaid devem seguir, mas cada estado administra seu próprio programa.

Com o fim da emergência médica pela pandemia, um revisão está sendo feita, e aqueles que não são elegíveis a permanecer no plano, são retirados ou passados a outro. A maioria foi descartada por não preencher a papelada, segundo os estados.



Embora a revisão de elegibilidade seja exigida pelo governo federal, a administração do presidente Joe Biden não está muito satisfeita com a eficiência com que alguns outros estados estão cumprindo a tarefa.



Cerca de 1,5 milhão de pessoas já foram retiradas do Medicaid em mais de duas dúzias de estados que iniciaram o processo em abril ou maio, de acordo com relatórios disponíveis publicamente e dados obtidos pela Associated Press.

A Flórida perdeu várias centenas de milhares de pessoas, de longe a maior entre os estados. A taxa de queda também foi particularmente alta em outros estados. Para as pessoas cujos casos foram decididos em maio, cerca de metade ou mais foram retiradas em Arkansas, Idaho, Kansas, Nevada, New Hampshire, Oklahoma, Dakota do Sul, Utah e West Virginia.



Mais de 93 milhões de pessoas em todo o país estavam inscritas no Medicaid de acordo com os dados disponíveis mais recentes em fevereiro - quase um terço do total pré-pandêmico em janeiro de 2020. As listas aumentaram porque a lei federal proibia os estados de remover pessoas do Medicaid durante o emergência de saúde em troca de aumentar o financiamento dos estados.

Agora que as revisões de elegibilidade foram retomadas, os estados começaram a analisar uma série de casos para determinar se a renda ou as circunstâncias de vida das pessoas mudaram. Os estados têm um ano para concluir o processo. Mas rastrear as respostas de todos tem se mostrado difícil, porque algumas pessoas se mudaram, mudaram informações de contato ou desconsideraram correspondências sobre o processo de renovação.

Antes de retirar as pessoas do Medicaid, o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida disse que faz entre cinco e 13 tentativas de contato, incluindo textos, e-mails e telefonemas. No entanto, o departamento disse que 152.600 pessoas não responderam.

Sua cobertura pode ser restaurada retroativamente, se as pessoas enviarem informações mostrando sua elegibilidade até 90 dias após o prazo.



