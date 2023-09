Brasileiro condenado à prisão perpétua foge da cadeia na Pensilvânia

O brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, condenado recentemente à prisão perpétua por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão,fugiu da cadeia do condado de Chester, em Pocopson Township, na Pensilvânia.



Na quinta-feira, 31, um comunicado foi divulgado pela polícia condado oferecendo uma recompensa de US$ 5 mil (quase R$ 25 mil) por informações que levem à captura do fugitivo.



Cavalcante foi acusado de matar a namorada maranhense na cidade de Phoenixville em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas.



O Ministério Público do Condado de Chester classificou Danilo como "extremamente perigoso". As circunstâncias da fuga estão sob investigação.



Segundo o comunicado, a fuga aconteceu por volta das 8:50 am e ele foi visto pela última vez andando na Wawaset Road, no município de Pocopson, por volta das 9:40 am. Policiais iniciaram buscas para encontrar Danilo, mas não tiveram sucesso, disse o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Chester.



Howard Holland, diretor interino da prisão, disse que está em andamento uma investigação sobre como aconteceu a fuga. “Assim que soubemos que tínhamos um problema com a ausência de um preso, seguimos imediatamente nossos protocolos e fizemos o que chamamos de contagem especial para confirmar que havia apenas uma pessoa desaparecida”, disse Holland.



"A polícia, os detetives e o pessoal penitenciário estão usando todos os recursos disponíveis, incluindo helicópteros e cães, para encontrar Danilo Cavalcante e não vão parar até que ele esteja novamente sob custódia", publicou o governo de Chester em uma rede social.



O promotor disse que Cavalcante tem família em Phoenixville e foi ajudado por sua família e amigos na fuga após o assassinato de 2021, antes de ser detido na Virgínia, e há preocupações sobre ele conseguir ajuda agora.



Segundo a polícia, qualquer pessoa que participe ativamente em ajudá-lo também será processada. A notificação da fuga foi comunicada a todos os residentes em um raio de seis milhas da prisão.



Os detetives do condado de Chester e a polícia do estado da Pensilvânia estão liderando a busca.



Qualquer pessoa com qualquer informação sobre o paradeiro de Cavalcante deve ligar para 9-1-1 ou entrar em contato com o U.S. Marshals Service pelo telefone 1-877-WANTED2 ou online em usmarshals.gov/tips.

O comunicado cita ainda que o fugitivo também responde por homicídio no Brasil.