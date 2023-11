Intoxicações por chumbo foi maior em crianças pequenas, diz FDA

A maioria dos pacientes relatados na crescente investigação de envenenamento por chumbo com compota de maçã são crianças pequenas, confirmou um porta-voz da Food and Drug Administration.



As autoridades continuam a receber relatórios de pais e médicos sobre crianças intoxicadas após o recall que começou no dia 30 de outubro. Pelo menos 34 casos foram relatados à agência em 22 estados, após o consumo do produto.



Uma amostra de compota de maçã com canela coletada da Dollar Tree testou níveis de chumbo mais de 200 vezes maiores do que o que a agência considera seguro para bebês e crianças pequenas, disse a agência.



As informações coletadas de reclamações de consumidores e relatórios submetidos à FDA mostram que “a maioria dos pacientes tem entre 1 e 4 anos de idade”, disse o porta-voz em comunicado.



Uma família disse à agência que havia procurado durante meses para tentar encontrar o culpado dos níveis elevados de chumbo no sangue de seu filho, que subiram para 22,5 microgramas por decilitro – muito além do limite estabelecido pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. recomenda consultar especialistas em controle de intoxicações ou pediatria.

“Meu filho comeu sachês de purê de frutas Apple Cinnamon WanaBana como parte regular de sua dieta (4-6 sachês por dia) de maio de 2023 a agosto de 2023”, escreveram eles, de acordo com relatórios redigidos divulgados pela agência em resposta à liberdade de pedido de informação.

Os esforços feitos pela família para encontrar exposição ao chumbo em sua casa ou na creche do filho não revelaram fontes prováveis de envenenamento. Depois de cortar as compotas de maçã da dieta do filho, os níveis de chumbo no sangue começaram a cair.



“Seus níveis estão tendendo a cair, mas estamos extremamente preocupados com futuros atrasos no desenvolvimento e problemas comportamentais resultantes desta exposição”, disse a família, acrescentando que seu filho estava agora em tratamento para o envenenamento por chumbo que durou meses.

A exposição ao chumbo pode danificar o cérebro e o sistema nervoso de crianças pequenas, afirma a Agência de Proteção Ambiental, resultando em problemas de comportamento e aprendizagem em crianças que foram expostas mesmo a níveis baixos de chumbo.



“A maioria das crianças não apresenta sintomas imediatos óbvios de exposição ao chumbo. Se houver suspeita de que uma criança possa ter sido exposta ao chumbo, os pais devem conversar com o médico do seu filho sobre a realização de um exame de sangue”, disse o porta-voz da FDA.

Fonte: CBS.

