Brasileiro que fugiu da prisão na Pensilvânia recebe acusações da fuga

O brasileiro Danilo Cavalcante, 34, que fugiu da prisão do Condado de Chester, Pensilvânia, no fim de agosto, e ficou duas semanas foragido, passou por sua primeira audiência após a captura e foi acusado por diversos crimes em razão da fuga. Ele fugiu em 31 de agosto e foi capturado em 14 de setembro.



A primeira audiência no tribunal da Pensilvânia ocorreu no dia 17 e contou com o anúncio das novas acusações de crimes que as autoridades imputam a Danilo após a fuga da prisão. Ele participou por videoconferência direto da Instituição Correcional Estadual de Phoenix, no Arizona, para onde foi levado.

Cavalcante foi acusado de fuga por fugir da prisão do condado de Chester em 31 de agosto, bem como de roubo, invasão, furto, recebimento de propriedade roubada e porte ilegal de arma de fogo por crimes que os promotores dizem que ele cometeu durante as duas semanas que ele gasto em fuga.



As acusações mais recentes foram apresentadas dois meses depois que o brasileiro foi capturado por policiais que o rastrearam até um bosque atrás de uma concessionária de tratores em South Coventry Township.



Durante sua breve aparição no tribunal na sexta-feira, 17, Os dreadlocks que ele usou durante sua tão divulgada prisão deram lugar a cabelos longos e desgrenhados que tocavam seu pescoço e quase cobriam seus olhos.



Uma semana antes de sua fuga, Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por esfaquear até a morte sua ex-namorada, Débora Brandão, na frente de seus dois filhos. Ele matou Brandão, disseram os promotores durante o julgamento, porque ela ameaçou contar à polícia que ele era procurado por um assassinato anterior no Brasil.



A advogada de Cavalcante, Maria Heller, apelou da sentença de prisão perpétua ao Tribunal Superior do Estado em 17 de outubro por motivos não especificados no processo. Anteriormente, no dia seguinte à fuga de Cavalcante da prisão, Heller pediu, sem sucesso, a um juiz que anulasse sua pena e lhe concedesse um novo julgamento. O juiz do Tribunal do Condado de Chester, Patrick Carmody, negou o pedido.



Fonte: Inquirer.

