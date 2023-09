Danilo Cavalcante, brasileiro foragido, é preso na Pensilvânia

O brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, que estava foragido há cerca de duas semanas, foi preso pela polícia da Pensilvânia na manhã desta quarta-feira, 13.

Antes da prisão, ele foi visto por moradores no norte do condado de Chester com um rifle. A polícia orientou que a vizinhança trancasse portas e janelas para se proteger.



Detalhes sobre a captura foram dados pela polícia estadual em uma entrevista coletiva às 9h30 (horário local).

O fim da caçada humana de 14 dias a Danelo Cavalcante, de 34 anos, foi um alívio para os moradores de Pocopson Township, na Pensilvânia, que foram aconselhados pelas autoridades a permanecerem alertas. Várias escolas da região também cancelaram brevemente as aulas em meio à busca pelo assassino condenado.



A fuga

Danilo Cavalcante fugiu da cadeia no condado de Chester, na Pensilvânia, no dia 31 de agosto, após ser condenado à prisão perpétua pelo assassinato da brasileira Deborah Brandão em 2021.

Ele também é procurado em um caso de homicídio de 2017 no Brasil.

Leia mais sobre o brasileiro em