Menina de 11 anos escapa de sequestro a caminho da escola no Arizona

Uma menina de 11 anos do conseguiu escapar de uma tentativa de sequestro a caminho da escola. O caso aconteceu no Arizona e levanta a preocupação com sequestros infantis.



A menina de 11 anos disse à polícia que saiu do apartamento de sua família na cidade de Glendale para ir à escola e encontrou um homem na escada externa que lhe olhou de forma "estranha”.



Ela então saiu correndo. Não muito depois, a caminho da Sunset Elementary School, perto da 47th Avenue e Moutain View Road, um pequeno veículo branco dirigido por um homem que parecia aquele nas escadas chegou ao lado de a garota. O homem saiu do veículo e se aproximou rapidamente da menina com os braços à sua frente. A garota escapou com sucesso do homem e correu em direção a um grupo de amigos que viu na rua.



A equipe da Sunrise Elementary ligou para a polícia pouco antes das 9h para relatar o incidente. Imagens de câmeras de segurança posteriormente recuperadas pela polícia corroboraram o relato da menina.



De acordo com a polícia da cidade de Glendale, Joseph Leroy Ruiz, 37, foi preso no mesmo dia e autuado por tentativa de sequestro. Ele mora no mesmo complexo de apartamentos que a menina, com sua vaga de estacionamento voltada para a janela dela e sua unidade a apenas 40 metros de distância. A polícia encontrou binóculos no carro de Ruiz.



A polícia de Glendale elogiou as ações da vítima de 11 anos por sua bravura e coragem em gritar por socorro e fugir do suspeito. Fonte: AZCentral.



Qual é a taxa de sequestro nos EUA?



A cada 40 segundos, uma criança desaparece ou é raptada nos Estados Unidos. Aproximadamente 840.000 crianças são dadas como desaparecidas a cada ano e o F.B.I. estima que entre 85% e 90% destas pessoas sejam crianças, segundo o Child Crime Prevention & Safety Center.



O sistema Alerta AMBER representa uma parceria entre emissoras, prestadores de serviços celulares, serviços de transporte estaduais e polícia local, na qual mensagens de alerta são rápida e amplamente divulgadas para ajudar a encontrar crianças sequestradas. AMBER significa America’s Missing: Broadcast Emergency Response e foi criado para homenagear Amber Hagerman, uma menina de nove anos que foi sequestrada e assassinada em Arlington, Texas. Mais de 800 crianças foram resgatadas devido aos alertas AMBER e estas mensagens provaram ser uma ferramenta altamente eficaz para encontrar crianças desaparecidas e proteger as crianças contra raptos.

