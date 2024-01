Itamaraty quer capacitar brasileiros para empreender no exterior

O secretário de Promoção Comercial e Inovação do Ministério das Relações Exteriores, Laudemar Aguiar, planeja criar projetos, em parceria com o Sebrae, para capacitar brasileiros para empreender no exterior.

Segundo o jornal Poder360, a ideia é aumentar a conexão com outros países e trazer mais investimentos em tecnologia.

A parceria pretende também aumentar o consumo de produtos nacionais nas comunidades de brasileiros no exterior. Laudemar ainda afirmou que pretende criar uma “marca Brasil” para mostrar o potencial de inovação e sustentabilidade do País e criar novas oportunidades em outros países da África e Ásia, como Bangladesh.



O embaixador afirmou ter falado com o presidente do Sebrae, Décio Lima, sobre o tema. Usou a Irlanda como exemplo: segundo ele, a nação europeia tem uma comunidade brasileira que produz renda e tecnologia ao abrir os próprios negócios e integrar as universidades locais.



A parceria com o Sebrae deve também incentivar as comunidades que já estão em território internacional. Além da troca de experiências, essas pessoas também aumentariam o número de produtos brasileiros comprados nos respectivos países onde moram.



Outro objetivo da Secretaria de Promoção Comercial é incentivar o número de pequenos negócios que exportam, falou Laudemar. Ele cita programas da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) que capacitam o setor.







A Flórida mantém sua posição como o centro das ambições empresariais dos brasileiros nos Estados Unidos em 2024. Segundo o estudo do The Digital Project Manager, ao encerrar 2023, a Flórida reafirmou sua liderança como o estado mais empreendedor dos EUA.

Conforme relatório da Florida Chamber Foundation, além do impacto no empreendedorismo, os brasileiros contribuem significativamente para a economia da Flórida, com um investimento anual de cerca de US$ 10,7 bilhões em setores como imobiliário e varejo.



