Brasileiro condenado na Pensilvânia será julgado por crime no Brasil

Danilo Sousa Cavalcante, condenado por homicídio na Pensilvânia e acusado também de homicídio no Brasil, teve sua primeira audiência pela Justiça de Tocantins marcada para 29 de fevereiro.



Será a primeira audiência de instrução e julgamento pela morte de Valter Júnior Moreira dos Reis em 2017, que matou antes de fugir para os EUA.



A sessão deveria ter sido realizada em outubro do ano passado, mas foi adiada para 2024. Ela será feita por videoconferência.



Condenado à prisão perpétua na Pensilvânia em 2023 pelo assassinato de sua ex-companheira, Débora Evangelista Brandão, Cavalcante ganhou destaque depois de fugir da prisão do condado de Chester, em Pocopson Township, Pensilvânia, em agosto do ano passado, e ficar 14 dias foragido.



Após sua captura, uma equipe da SWAT transportou Cavalcante para o quartel da Polícia Estadual da Pensilvânia, em Avondale, onde o entrevistou antes de transferi-lo para a Instituição Correcional Estadual – Phoenix, no condado de Montgomery, Pensilvânia, onde está atualmente detido.



Na sexta-feira, 2 de fevereiro, vestindo um macacão laranja de prisão, cabelos longos e cacheados e mãos e pés algemados – ele foi conduzido por vários policiais ao tribunal da Pensilvânia para responder em audiência pela primeira vez sobre a fuga.



Crime no Brasil



No Brasil, Danilo Cavalcante é acusado de matar Valter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos. O crime aconteceu em 5 de novembro de 2017, em Figueirópolis, no sul do Tocantins. A vítima era amiga do criminoso e foi morta a tiros em uma lanchonete da cidade, em decorrência de uma dívida.

A primeira audiência havia sido marcada para o ano passado, seis anos após o assassinato. No entanto, o andamento do processo foi adiado depois de um pedido da Defensoria Pública do Tocantins.



Ainda em 2017, a Justiça aceitou o pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público Estadual (MPE) e Danilo se tornou foragido. Ele responde por homicídio duplamente qualificado. Em 2018, Danilo Cavalcante conseguiu deixar o Brasil e fugir para os Estados Unidos pelo aeroporto de Brasília (DF) porque as informações sobre o mandado ainda não estavam registradas no banco nacional de mandados.