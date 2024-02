Surto de bactéria E. coli leva a recall de queijo cheddar em todo o país

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças emitiram um recall e alerta de segurança para a marca Raw Farm de queijo cheddar cru após várias pessoas passarem mal, incluindo quatro hospitalizações por causa do produto.

O aviso, publicado na sexta-feira, 16, dizia que os casos foram relatados no Colorado, Utah, Califórnia e Texas. A empresa Raw Farm concordou em fazer o recall dos produtos e atualmente está trabalhando com a Food and Drug Administration.



O recall inclui os sabores original e jalapeño do queijo cheddar da Raw Farm e inclui todos os tamanhos de blocos e embalagens desfiadas. O produto é vendido em todo o país.







O CDC alerta os consumidores para não comerem nenhum queijo cheddar cru da marca Raw Farm e jogá-lo fora ou devolver o produto ao local onde o compraram. Eles disseram que também é importante lavar itens e superfícies que possam ter tocado o queijo contaminado com água quente e sabão ou na máquina de lavar louça.



De acordo com o CDC, as pessoas devem ligar para seu médico se apresentarem quaisquer sintomas graves de E. coli, incluindo diarreia e febre superior a 102°F, diarreia por mais de três dias que não melhora, diarreia com sangue, muitos vômitos sem ser capaz de reter líquidos, sinais de desidratação, sensação de cansaço, perda de cor rosada nas bochechas e no interior das pálpebras inferiores.







A bactéria Escherichia Coli habita por natureza o intestino humano sem causar nenhum tipo de doença ou agressão. Contudo, existem algumas variações dessa bactéria que podem ser nocivas à saúde humana. A maioria das pessoas infectadas com E. coli produtora da toxina Shiga apresenta fortes cólicas estomacais, diarreia (muitas vezes com sangue) e vômitos, observa o CDC.



Os sintomas geralmente começam 3 a 4 dias após a ingestão da bactéria, mas a maioria das pessoas se recupera sem tratamento após 5 a 7 dias. Algumas pessoas podem desenvolver problemas renais graves e precisarão ser hospitalizadas, como é o caso de uma das pessoas deste recall.

No início deste mês, a Rizo-Lopez Foods de Modesto, Califórnia, fez recall de dezenas de produtos lácteos ligados ao surto de listeria.

Em 6 de fevereiro, a empresa fez recall de mais de 60 queijos de pasta mole, iogurte e creme de leite vendidos sob as marcas Tio Francisco, Don Francisco, Rizo Bros, Rio Grande, Food City, El Huache, La Ordena, San Carlos, Campesino, Santa Maria , Dos Ranchitos, Casa Cardenas e 365 Whole Foods Market.