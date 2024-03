Com mais de 1 milhão de alunos estrangeiros, EUA veem aumento de estudantes brasileiros

O número de estudantes brasileiros matriculados em cursos de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos cresceu na temporada entre 2022 e 2023, chegando a 16.025 pessoas. Isso equivale a um aumento de 7,6% em relação aos 14,8 mil que haviam sido registrados entre 2021 e 2022 (em geral, os períodos letivos começam em um ano e terminam no outro). As informações são do Open Doors, um relatório divulgado pelo Departamento de Estado e pelo Instituto Internacional de Educação (IIE).



Focado em três pilares: estudantes internacionais, estudantes norte-americanos que estudam no exterior e mobilidade estudantil global, o relatório de 2023 revelou algumas estatísticas interessantes sobre a mobilidade estudantil, inclusive no Hemisfério Ocidental.



São, atualmente, mais de 1 milhão de alunos do exterior nos Estados Unidos, representando o quinto ano de aumento consecutivo, apesar dos impactos da pandemia de Covid-19. China, Índia e Coreia do Sul foram os três principais locais de origem de estudantes internacionais nos EUA no ano letivo de 2022/2023.



Ao expandir para os 25 principais locais de origem, nota-se que estudantes de todas as regiões do mundo estão vindo para os Estados Unidos.



"Além disso, 23 dos 25 principais locais de origem registraram recuperações, com 14 a regressarem aos níveis de matrícula anteriores à pandemia. Oito dos 25 principais locais de origem atingiram máximos históricos, incluindo a Colômbia, com um aumento de 13% na América Latina. Além disso, os estudantes do Brasil cursaram diversas áreas de especialização, incluindo negócios e gestão, ciências sociais, finanças, artes aplicadas e outras áreas, além das áreas STEM", diz o relatório.



O relatório também mostra que as áreas de estudo com maior número de estudantes internacionais são administração e gestão, engenharia, matemática e ciências da computação. Além disso, o relatório destaca os principais estados para estudantes internacionais, sendo Califórnia, Nova York e Texas os três principais estados com maior número de estudantes internacionais.







- Os estudantes internacionais representam 6% de todos os estudantes do ensino superior nos EUA, o que é próximo de 19 milhões.



- Destes estudantes internacionais, 55% estudaram nas áreas STEM. Todas as principais áreas de estudo registaram aumentos, com a matemática e a ciência da computação continuando a crescer como a principal área de estudo, aumentando em 20%.



- Em 2022, os estudantes internacionais contribuíram com 38 mil milhões de dólares para a economia dos EUA, principalmente através de financiamento estudantil.

Clique aqui para o relatório OPEN DOOR na íntegra.

