"Tratamentos faciais de vampiro" infectaram três pessoas com HIV nos EUA, afirma CDC

Três mulheres que foram diagnosticadas com HIV depois de passarem por procedimentos “faciais de vampiro” num spa médico não licenciado do Novo México são os primeiros casos documentados de pessoas que contraíram o vírus através de um procedimento cosmético com agulhas, disseram autoridades federais de saúde.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças disseram em seu Relatório de Morbidade e Mortalidade na semana passada que uma investigação na clínica de 2018 a 2023 mostrou que ela aparentemente reutilizou equipamentos descartáveis destinados ao uso único.



Embora a transmissão do HIV a partir de sangue contaminado através de injeções não esterilizadas seja um risco bem conhecido, o relatório afirma que esta é a primeira documentação de prováveis infecções envolvendo serviços cosméticos.

Muitos tratamentos cosméticos populares são aplicados com agulhas, como o Botox para eliminar rugas e preenchimentos para lábios carnudos. O “facial de vampiro” (“vampire facial”), ou procedimento de microagulhamento com plasma rico em plaquetas, envolve extrair o sangue do próprio cliente, separar seus componentes e, em seguida, usar pequenas agulhas para injetar plasma no rosto para rejuvenescer a pele. As tatuagens também requerem agulhas.

O Departamento de Saúde do Novo México começou a investigar o spa no verão de 2018, depois de ter sido notificado de que uma mulher na casa dos 40 anos tinha testado positivo para o HIV, apesar de não ter fatores de risco conhecidos. A mulher relatou exposição a agulhas durante o procedimento na clínica naquela primavera.



O spa fechou no outono de 2018, após o início da investigação, e seu proprietário foi processado por praticar medicina sem licença.

O relatório afirma que a investigação mostrou quão importante é exigir práticas de controle de infecções em empresas que oferecem procedimentos cosméticos que envolvem agulhas. Observou também que a investigação foi retardada pela má manutenção de registros e disse que as empresas que prestam tais serviços deveriam manter registros melhores no caso de os clientes necessitarem de ser contatados posteriormente.



