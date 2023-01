Jair Bolsonaro é hospitalizado em Orlando com dores abdominais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado em um hospital em Orlando com “dores abdominais”. A informação foi dada por uma aliado do ex-presidente nesta segunda-feira, 9.

De acordo com as informações, Bolsonaro sentiu um desconforto na noite de domingo (8) e foi hospitalizado no AdventHealth Celebration nesta segunda-feira.

A unidade médica investiga uma potencial nova obstrução intestinal das aderências das alças do intestino.

Bolsonaro foi internado algumas vezes nos últimos anos com bloqueios intestinais, após ter sofrido uma facada durante a campanha presidencial em 2018. Ele veio para os Estados Unidos dois dias antes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir o cargo de presidente.







O presidente Joe Biden enfrenta uma pressão crescente nesta segunda-feira, 9, para pedir a extradição do ex-presidente do país, um dia depois que apoiadores do ex-líder de extrema direita invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.



Bolsonaro está na Flórida desde o dia 30 de dezembro sem previsão de retorno ao Brasil divulgada até então.



Com informações da CNN.