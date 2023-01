Estudo coloca Miami entre as cidades com o pior trânsito do mundo

Se você acha que o trânsito no sul da Flórida só piora a cada dia, você pode estar certo.

De acordo com um novo estudo da INRIX, Inc., uma empresa de análise e dados de transporte em Kirkland, Washington, a Magic City está entre as piores cidades do mundo em termos de congestionamento de tráfego.

A empresa de pesquisa especializada fez um estudo global sobre o trânsito nas estradas das principais cidades do mundo e Miami ficou em 9º lugar com o pior trânsito do mundo e 5º nos Estados Unidos.

Segundo o estudo INRIX, Miami teve um dos maiores saltos no ranking das cidades mais afetadas pelo trânsito e passou da 32ª colocação em 2021 para a 9ª em 2022.

Os residentes de Miami perderam até 105 horas no trânsito no ano passado. Este valor refere-se ao total de horas perdidas em congestionamentos durante os horários de pico, em comparação com o tempo gasto em condições de menor movimento para cobrir as mesmas viagens. A velocidade média no centro de Miami caiu para 15 mph, de 19 mph em média em 2021.

Top 10 cidades com pior tráfego do mundo:



Londres Reino Unido, 156 horas perdidas

Chicago IL EUA, 155 horas perdidas

Paris FRA, 138

Boston MA EUA, 134 horas perdidas

Nova York NY EUA, 117 horas perdidas

Bogotá COL, 122 horas perdidas

Toronto ON CAN, 118 horas perdidas

Filadélfia PA EUA, horas perdidas

Miami FL EUA, 105 horas perdidas

Palermo ITA, 121 horas perdidas



Essa quantidade de tempo preso no trânsito não é apenas perda de sanidade, mas também de dinheiro.

O estudo INRIX estima que o congestionamento fez com que o motorista médio de Miami perdesse um total de US$ 1.773 em 2022, o que representa um custo total para a cidade de US$ 4,5 bilhões.

No top 25 nacional, alguns dos maiores aumentos no atraso do tráfego ocorreram em Miami e Las Vegas.

Cidades mais afetadas pelo trânsito nos Estados Unidos:



Chicago IL, 155 horas perdidas no trânsito

Boston MA, 134 horas perdidas no trânsito

Nova York NY, 117 horas perdidas no trânsito

Philadelphia PA, 114 horas perdidas no trânsito

Miami FL, 105 horas perdidas no trânsito

Los Angeles CA, 95 horas perdidas no trânsito

San Francisco CA, 97 horas perdidas no trânsito

Washington DC, 83 horas perdidas no trânsito

Houston TX, 74 horas perdidas no trânsito

Atlanta GA, 74 horas perdidas no trânsito



O motorista médio nos EUA perdeu 51 horas no trânsito, 15 horas a mais que as 36 horas perdidas em 2021.

E de acordo com o INRIX, o custo médio por motorista nos EUA foi de $ 869, e esse valor não inclui aumentos nos pedágios ou nos preços dos combustíveis.

O relatório aponta que a queda dos casos de COVID-19 em 2022 e o retorno ao trabalho de muitos funcionários são dois dos fatores que provocaram o deslocamento para maior congestionamento nas cidades analisadas.

Para Miami especificamente, a migração de outros estados e um aumento de visitantes que procuram férias na Cidade Mágica também podem afetar a mudança.



Fonte: NBC Miami.



