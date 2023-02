Azul retoma voos diretos da rota Recife (PE) a Fort Lauderdale (FL)

A Azul retomou voos diretos da rota Recife a Fort Lauderdale, no sul da Flórida, na terça-feira, 14. Serão duas frequências semanais, com aeronaves Airbus 330, com capacidade para transportar até 298 passageiros.



As partidas acontecem às terças e sextas, às 9h30, para quem sai do Aeroporto Internacional do Recife. De Fort Lauderdale, as saídas são às segundas e sextas, às 20h45.



Na cerimônia do voo inaugural para Fort Lauderdale, a Azul anunciou que vai começar a operar um voo de Recife para Orlando. As vendas foram abertas e o primeiro voo tem previsão de acontecer em 24 de junho.







Em expansão, a Azul Linhas Aéreas anunciou que fará também voos diretos para Paris a partir do dia 26 de abril.



O terminal de Campinas é o principal hub da Azul no Brasil. O voo para a cidade da Europa, um dos destinos mais visitados no mundo por turistas, será feito no Airbus A350-900. As vendas serão abertas no site da companhia nesta quarta, 15.



A operação terá seis frequências semanais. A aeronave, com capacidade para 334 clientes, vai decolar de Viracopos às 23h e terá chegada ao Aeroporto de Orly às 15h30, horário local. No sentido inverso, a saída é às 22h15 com desembarque em Campinas às 4h45.

Com a rota para Paris, o Aeroporto de Viracopos completa, agora, quatro destinos internacionais. Além dele, o terminal já opera voos diretos para Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal.



