Flórida propõe US$ 7 bilhões para acelerar expansão e reforma de rodovias

Os esforços para aliviar as estradas congestionadas em algumas das comunidades de crescimento mais rápido da Flórida podem ganhar impulso com um novo pacote legislativo que visa acelerar 20 projetos prioritários com um aumento de financiamento estadual projetado de US$ 7 bilhões.

Por meio do plano Moving Florida Forward, se aprovado pela legislatura estadual, a Flórida pretende investir US$ 4 bilhões agora de um superávit no fundo geral do estado e, nos próximos quatro anos, redirecionar US$ 131 milhões anualmente para o Programa de Trabalho de Transporte do Estado da Flórida, enquanto definido para alavancar os fundos para adicionar cerca de US$ 3 bilhões a mais que acelerariam 20 projetos prioritários de infraestrutura, de acordo com o governador Ron DeSantis em um anúncio em 30 de janeiro.



O plano diminuiria os obstáculos que normalmente retardam os projetos de infraestrutura e permitiria que o Departamento de Transportes da Flórida (FDOT) se concentrasse naqueles definidos para aliviar o congestionamento - com o objetivo de entregá-los mais de uma década antes do previsto, disse o gabinete do governador.



O mapa do projeto no site Moving Florida Forward mostra os 20 projetos espalhados pelo estado, com foco nas obras em andamento para melhorar a I-4, que vai de Tampa, no sudoeste, passando por Orlando e Daytona Beach, na costa leste. Quatro dos 20 projetos são projetos I-4, que juntos constituem cerca de metade dos US$ 7 bilhões e incluem os três maiores projetos da lista.



O secretário do FDOT, Jared Perdue, diz que a infusão de fundos seria a maior em seus 20 anos no departamento, um investimento necessário para ajudar a aliviar o congestionamento nos principais corredores que entupem à medida que a população da Flórida cresce.



No orçamento estadual proposto para 2023-24, DeSantis destina US$ 14,7 bilhões para o FDOT, o maior de todos os tempos em US$ 2 bilhões.



De acordo com o escritório de DeSantis, a Flórida agora tem 22 milhões de residentes, com uma economia de turismo que, segundo ela, trouxe 105 milhões de visitantes ao estado nos primeiros três trimestres de 2022. Naquele ano, o estado liderou o país em imigração líquida em 1,9%, afirma o escritório, deixando a rede de infraestrutura do estado suportando mais pessoas do que nunca.



A legislatura da Flórida se reunirá em março para aprovar ou não o plano.

Fonte: ENR Southeast.

Leia também