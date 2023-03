Recife (PE) tem mais mortes por ataque de tubarão do que Flórida

Os riscos de sofrer um ataque de tubarão são baixos em praticamente todo o litoral brasileiro. Há, no entanto, uma exceção, a região de Recife (PE) — onde entre o último domingo e a segunda-feira, 6, duas pessoas foram vítimas de encontros com esses peixes.



Se comparado aos EUA, no entanto, mesmo no estado nordestino os episódios são raros: na Flórida, por exemplo, a quantidade desses incidentes chega a ser dez vezes maior. Ainda assim, o estado americano tem índices de letalidade proporcionalmente menores ao de Pernambuco, segundo o biólogo marinho Marcelo Szpilman, presidente do AquaRio.



A Flórida tem 10 vezes mais ataque que o estado de Pernambuco. O índice de fatalidade é de 1% contra 33% no estado brasileiro — aponta Szpilman, autor de livros sobre tubarões, antes de sugerir as duas explicações por trás dessa distância entre os dois — A primeira delas é a diferença entre as espécies. Em Recife, a presença é do tubarão de cabeça-chata, maior e com mais poder de mordida. Na Flórida, são animais menores.



Outro motivo, segundo a o biológo, está no acesso das equipes de resgate a treinamento adequado para essas situações:

— Os salva-vidas de Recife são muito bem treinados para o salvamento aquático. O que falta é um treinamento mais intensivo para primeiro atendimento — diz o Szpilmann, apontando que raramente as vítimas de tubarões morrem por serem "comidas" pelos animais — O que mata é o afogamento provocado pelo choque hipovolêmico (situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquidos e sangue). Quando a pessoa é resgatada da água, não morre porque você consegue conter o sangramento.

Ainda segundo Marcelo Szpilmann, o fenômeno dos ataques de tubarão é, em parte, resultado da ação humana, com a construção do Porto de Suape. Obras que aterram mangues, locais nos quais os tubarões encontravam alimento, e bloquearam o acesso a rios, onde as fêmeas dos cabeça-chata iam parir seus filhotes, obrigaram os animais da espécie a buscarem novas áreas para habitar. Isso os levou ao litoral de Recife e ao maior contato com banhistas.

— Quanto maior a interação do homem com o tubarão, maior o número de acidentes. — pontua Spzilmann, para quem os ataques foram demonstrações da territorialidade desses animais — Essa coisa do animal querer se alimentar do homem é muito raro. É problema de território.

Como se prevenir

Horários de risco: A partir do anoitecer até o amanhecer são os horários preferidos dos animais para caçarem. Por isso, se for dar aquele mergulho durante um luau, prefira entrar somente até a água bater na cintura.

Objetos brilhantes: Não mergulhe usando pulseiras, tornozeleiras e outros metais que brilham. Os tubarões podem confundir com escamas de peixes.

Avistei um tubarão, e agora? O ideal é manter a calma. Se você fizer movimentos bruscos vai chamar a atenção do animal. Nade sempre de forma que ele esteja sempre em seu campo de visão e tente sair o mais rápido possível da água. Se for surfista, tire os pés da água e reme calmamente até a orla.

E se ele tentar atacar? Antes do ataque os tubarões começam a ficar muito agitados. Caso ele avance em você, tente acertá-lo no focinho e nas guelras.



Fonte: O Globo.